La cervelas, la «salchicha nacional suiza»

Disfrutar de una salchicha a la parrilla durante la fiesta nacional del 1 de agosto; difícilmente hay algo más suizo. Keystone / Peter Klaunzer

En el extranjero, es posible que alguna vez te hayan preguntado cuál es el plato nacional de Suiza. La respuesta no es sencilla, ya que las especialidades culinarias suelen estar vinculadas a un cantón o a una región. Pero la cervelas (o Cervelat) podría aspirar seriamente a ese título. Este pequeño cilindro rosado, rechoncho y sin pretensiones, aunque cargado de historia, ocupa desde hace más de un siglo un lugar privilegiado en los platos, las mochilas, las parrillas e incluso, a veces, en las sorprendentemente apasionadas discusiones de la comunidad suiza.

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Junto con la fondue, la raclette, el chocolate y el rösti, la cervelas suele mencionarse como uno de los productos culinarios más emblemáticos de Suiza.

Sin embargo, la fondue y la raclette son especialidades regionales que no se popularizaron en todo el país hasta mediados del siglo XX, promovidas tanto por el marketing de la industria quesera como por la difusión de una identidad nacional construida en torno al mito de una «nación alpina». En cuanto al chocolate, sigue siendo un producto elaborado a partir de un ingrediente -el cacao- que no se cultiva en Suiza.

Junto con el rösti, la cervelas sigue siendo una firme candidata al título de «plato nacional». Y los argumentos en su favor son numerosos. El primero: su larguísima tradición.

Ninguna región puede reclamar la paternidad de la cervelas

Las salchichas del tipo cervelas ya aparecen mencionadas en la literatura culinaria del siglo XVI. En cuanto a la cervelas moderna, figura en los registros de los carniceros desde el siglo XIX.

Una de las particularidades de la cervelas es que «ningún cantón ni región puede arrogarse su origen», señala el Patrimonio Culinario Suizo. Un buen motivo, por tanto, para convertirla en una estrella de la gastronomía helvética.

Pero el argumento más convincente es, sin duda, su difusión en todo el país. Esta expansión comenzó a principios del siglo XX con motivo de la llegada de la picadora mecánica, que permitió producir la salchicha a gran escala y venderla a precios accesibles.

Una «salchicha todoterreno»

Desde entonces, la cervelas se impuso en todo el país. «Si tuviera que elegir un único producto emblemático de Suiza, sería la cervelas; todo el mundo la consume, en todas las regiones», declaró a Swissinfo Olivier Girardin, presidente de la Asociación Suiza del Patrimonio CulinarioEnlace externo.

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Una opinión que comparte también Joseph Zisyadis, director de la Semana del Sabor.Enlace externo «La cervelas es lo que une a la Confederación. Es la salchicha que se come desde la infancia, en los picnics y en los campamentos de verano. Una auténtica salchicha todoterreno», declaró en un programa de consumo de la RTS (televisión suiza francófona) dedicado a la cervelas.

Este éxito también se refleja en las cifras de consumo. Según una estimación de 2026 ampliamente difundida por los medios, en Suiza se producen cada año unos 160 millones de cervelas, lo que representa un promedio de cerca de 20 por persona.

La cervelas se ha convertido, sin duda, en la reina de las parrilladas de verano, especialmente durante la Fiesta Nacional del 1 de agosto.

La salchicha de la discordia

Incluso una cervelas puede desatar polémicas. Durante la última Fiesta Nacional, por ejemplo, el presidente de la UDC (Partido Popular suizo), Marcel Dettling, asó una cervelas ensartada en la punta de una alabarda -arma emblemática de la resistencia suiza- sobre un fuego alimentado con páginas del acuerdo entre Suiza y la Unión Europea.

Pero no hace falta adentrarse en el resbaladizo terreno de la política para desatar polémicas. La comunidad suiza siente tal apego por su «salchicha nacional» que es capaz de debatir durante horas sobre cuestiones que, vistas desde fuera, pueden parecer insignificantes. La más clásica de todas: ¿hay que asar la cervelas con piel o sin piel?

¿Cómo se corta la salchicha cervelas para asarla? Para muchos suizos, la respuesta es obvia. Keystone

Y el debate no termina ahí. ¿Conviene abrir la cervelas para que se ase mejor? ¿Hay que cortarla a lo largo o basta con hacerle incisiones en cruz en los extremos? ¿Está más rica cruda o asada? ¿Se acompaña con mostaza o con mayonesa? En Suiza, incluso una simple cervelas puede convertirse en asunto de Estado.

Ni rastro de cerebro en la cervelas

No existe una receta «oficial» de la cervelas. Sin embargo, este embutido se elabora en todo el país a partir de los mismos ingredientes básicos. Se trata de una mezcla compuesta principalmente por carne de cerdo (alrededor del 50 %), a la que se añaden pequeñas cantidades de carne vacuna, tocino y corteza de cerdo, responsables de su textura característica.

Por otra parte, y pese a lo que podría sugerir su nombre (del latín cerebellum), la cervelas no contiene ni rastro de cerebro; además, este ingrediente está prohibido desde la crisis de las vacas locas.

Al borde de una tragedia nacional Entre 2006 y 2008, la crisis de la enfermedad de las vacas locas provocó gran alarma entre los amantes de la cervelas. El problema estaba en las tripas naturales, indispensables para darle su textura y firmeza características. Estas procedían casi exclusivamente de Brasil, pero las autoridades suizas prohibieron su importación por razones sanitarias. La escasez de tripas, que amenazaba la existencia misma de la cervelas, fue vivida como una auténtica tragedia nacional. El tema ocupó ampliamente a los medios de la época e incluso llegó al ParlamentoEnlace externo, con intervenciones que reclamaban una reacción del Consejo Federal (Gobierno). Finalmente, las importaciones pudieron reanudarse bajo condiciones muy estrictas, y la famosa salchicha se salvó. Hoy, la mayor parte de las tripas para cervelas sigue llegando desde Brasil, aunque los productores también se abastecen en Uruguay, Argentina y Paraguay. La cervelas requiere un segmento específico del intestino delgado bovino, y Suiza no dispone de una producción suficiente para garantizar un abastecimiento estable. El stock ganadero es demasiado limitado, los mataderos están excesivamente fragmentados y los volúmenes recuperables resultan insuficientes para sostener una cadena de producción especializada.

A esta mezcla cárnica se le añade agua o hielo para mantener baja la temperatura durante el picado y garantizar la estabilidad de la emulsión, además de una mezcla de especias que suele incluir pimienta, clavo de olor, cilantro, nuez moscada y ajo. Todas las cervelas contienen también sal nitritada, indispensable para obtener el característico color rosado y asegurar su conservación.

Tantas recetas como carniceros

Aunque la base es la misma, cada carnicero puede aportar su toque personal. Las variaciones radican principalmente en las proporciones de la mezcla y en la elección de las especias.

La diferenciación también se produce durante las etapas de coloración y ahumado, procesos que confieren a la cervelas su característico color rosado, así como su sabor y su capacidad de conservación. El ahumado se realiza con virutas de abeto y una mezcla de haya y alerce. Y aquí también, pequeñas variaciones en la mezcla o el uso de otros tipos de serrín -el polvo fino de la madera- dan lugar a sabores distintos.

En definitiva, según las decisiones adoptadas durante su elaboración, las cervelas pueden presentar perfiles de sabor muy distintos.

Aún lejos de brillar a nivel internacional

Estas diferencias dan lugar a comparaciones y clasificaciones. Incluso se creó en 2024 un concurso nacional, la Cumbre Suiza de CervelasEnlace externo, cuya tercera edición se celebró a comienzos de marzo y que permite elegir la «mejor cervelas de Suiza».

Este tipo de evento puede parecer anecdótico, pero su alcance es más serio de lo que sugiere una primera impresión. Aunque reciente, el certamen cuenta con una notable cobertura mediática. Y, como muestra adicional del lugar que ocupa la cervelas en la cultura suiza, no son pocos los miembros del Consejo Federal que se dejan ver en él. Guy Parmelin participó en las dos primeras ediciones, mientras que Albert Rösti entregó los premios de la edición de 2026.

Aunque la cervelas triunfa en Suiza, le cuesta ganar notoriedad en el extranjero. Así lo muestra el último ranking mundial de las mejores salchichas publicado por el portal gastronómico TasteAtlasEnlace externo: la Confederación aparece apenas tres veces y la cervelas alcanza un discreto puesto 56.

Ni siquiera la salchicha de San Galo, la especialidad suiza mejor posicionada, pasa del puesto 23, mientras que la schübligEnlace externo ocupa el lugar 95. En cambio, las tradicionales portuguesa, polaca y vasca dominan las primeras posiciones, y la vecina Alemania logra colocar nada menos que 18 especialidades entre las 100 mejores.

Al sur de América, entre la nostalgia y la raclette

Las percepciones sobre la tradicional salchicha suiza también varían entre la comunidad helvética que vive en Argentina, aunque para algunos sigue siendo un sabor inseparable de la memoria y de la infancia.

Para Pascal Meyer, empresario gastronómico del cantón del Jura y residente en Buenos Aires desde hace más de dos décadas, es remitirse a la vida «al aire libre» en los Alpes. «Para mí, la cervelas es un recuerdo aferrado a mi infancia y juventud… un fuego (barbacoa) en la naturaleza del Jura, mostaza, pan y cerveza alrededor de la fogata», añora.

Los sentimientos y la cultura cantonal se reflejan a la hora de consultar a dos suizo-argentinas, para quienes la cervelas ocupa un lugar menos protagónico en la identidad gastronómica helvética.

Para Karin (*) – profesional de la comunicación, que creció en Buenos Aires y residió durante más de dos décadas en Zúrich antes de regresar al país sudamericano en 2012- «La raclette o la fondue representan mucho mejor a Suiza. Incluso durante las celebraciones del 1 de agosto preferiría una raclette antes que una cervelas. Algo similar expresa la bióloga Silvina Valli, oriunda de Stabio, en el Tesino: «De chica no era de mis comidas favoritas, excepto en reuniones familiares o en campamentos. Creo que lo verdaderamente suizo es la raclette y el rösti».

Aun así, ambas reconocen que la cervelas conserva cierto lugar afectivo y ceremonial: una comida sencilla, asociada a la nostalgia, a los viajes de regreso y a esos pequeños rituales que mantienen vivo el vínculo con Suiza, incluso a miles de kilómetros de distancia.

Una ensalada gigante

Ya sea fondue, raclette, chocolate o rösti, los productos estrella de la gastronomía suiza baten récords con regularidad. El ejemplo más reciente fue a mediados de marzo, en Friburgo, cuando 977 personas consumieron 48 kilos de chocolate. Este récord mundial aún está pendiente de confirmación oficial.

En esta carrera de récords, la cervelas tiene menos protagonismo. Pero aun así puede presumir de una hazaña: la ensalada de cervelas y queso más grande del mundoEnlace externo se preparó el pasado septiembre. Promovida por la cadena de supermercados Lidl, la preparación, con un peso total de 264,5 kilos, contenía 96 kilos de cervelas, 80 kilos de queso y 32 kilos de cebolla.

Tras ser validada por el Libro Guinness de los RécordsEnlace externo, esta ensalada gigante se dividió en 2.000 porciones y se distribuyó gratuitamente entre el público durante la gran feria de otoño de WeinfeldenEnlace externo, en el cantón de Turgovia.

*La persona entrevistada prefirió que no se publicara su nombre completo

Adaptado del francés con información adicional para la versión en español por Norma Domínguez. Revisado por Carla Wolff.

Mostrar más Debate moderado por Zeno Zoccatelli ¿Ha oído alguna vez algo «extraño» sobre Suiza que le haya intrigado? ¿Hay alguna anécdota relacionada con Suiza que haya despertado su interés? Cuéntenosla y podríamos profundizar en el tema en un futuro artículo. Únase al debate 89 Me gusta Ver la discusión

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