Cusco recibe a Sport Boys en la penúltima fecha del Clausura como escolta del tricampeón

Lima, 6 nov (EFE).- Cusco FC recibirá el viernes al Sport Boys del Callao en la penúltima jornada del torneo Clausura de la Liga 1 del fútbol peruano, como escolta del Universitario, que ya ganó en forma adelantada el tricampeonato nacional en 2025 y sólo espera el final del campeonato.

El equipo dirigido por el argentino Miguel Rondelli es segundo en el Clausura con 30 puntos, nueve menos que la ‘U’, mientras que el Boys marcha en el puesto 13 con 16 unidades.

No obstante, el cuadro cusqueño es tercero en la tabla acumulada del 2025, detrás de Alianza Lima, que lo supera por un escaso punto, y busca clasificar a un torneo de la Conmebol en 2026.

En esta fecha 18, Universitario recibirá también el viernes a Deportivo Garcilaso, que ha tenido una campaña modesta y se ubica en el puesto siete con 24 puntos.

A pesar del tricampeonato, el director técnico de Universitario, el uruguayo Jorge Fossati, mantiene a los hinchas en suspenso pues aún no ha confirmado su continuidad en el club crema, a pesar de que la dirigencia sostiene que tiene contrato vigente.

Otro equipo importante que abre la fecha es Sporting Cristal que recibirá a Cienciano del Cusco. Los celestes han acumulado 25 puntos en el Clausura, mientras que el conjunto imperial suma 24 unidades.

En tanto, Alianza Lima, tercero en el Clausura y segundo en el Acumulado del año, descansa en esta fecha, al igual que Melgar de Arequipa.

El sábado será el turno de Ayacucho FC y Comerciantes Unidos, así como Juan Pablo II y Atlético Grau.

Tanto Juan Pablo II como Ayacucho FC luchan por salvar la categoría, con 11 y 14 puntos, respectivamente, por lo que un triunfo puede significar su permanencia en la Liga 1.

El domingo también se juegan la categoría UTC al enfrentar a Sport Huancayo, y Alianza Universidad en su visita a Alianza Atlético de Sullana.

La fecha terminará el lunes con el encuentro de ADT contra Los Chankas.

Partidos fecha 18:

– Viernes 7: Cusco FC-Sport Boys, Sporting Cristal-Cienciano y Universitario-Deportivo Garcilaso.

– Sábado 8: Ayacucho FC-Comerciantes Unidos y Juan Pablo II-Atlético Grau.

– Domingo 9: UTC-Sport Huancayo y Alianza Atlético-Alianza Universidad.

– Lunes 10: ADT-Los Chankas.

Descansan: Melgar y Alianza Lima.EFE

