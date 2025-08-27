Custodios de presidente de Paraguay retiran de acto oficial a una concejal que lo increpó

The Swiss voice in the world since 1935

Asunción, 26 ago (EFE).- Integrantes del equipo de seguridad del presidente de Paraguay, Santiago Peña, apartaron este martes de un acto oficial a una concejal opositora de la ciudad de Luque, vecina a Asunción, quien se quejó ante el mandatario por un proyecto de construcción de un viaducto, y fue acusada por él de hacer «proselitismo».

El incidente ocurrió después que Peña, que pronunciaba un discurso en un acto sobre programas sociales, cedió el micrófono a Belén Maldonado, quien se identificó luego como una concejal del opositor Partido Liberal, según mostraron los medios de prensa local.

La política afirmó ante el presidente que la ciudadanía de Luque está preocupada porque, según ella, el proyecto del viaducto puede «perjudicar enormemente» a la ciudad y acusó al alcalde local, Carlos Echeverría, del partido gobernante Colorado y quien estaba en el acto, de estar «ocultando» información.

«Nosotros necesitamos que nos escuchen. Aquí hay una ciudadanía indignada, también. No todos están contentos, no todos están conformes con lo que están haciendo, presidente. Aquí hay gente que también está indignada. Quiero que le escuche, presidente, a los vecinos», sostuvo la concejal.

El gobernante le quitó el micrófono a la dirigente, retomó el discurso y la acusó de hacer «proselitismo político».

«Lastimosamente, quieren empañar (el acto). Yo le voy a contar a esta concejal municipal que hoy la ciudad de Luque es el distrito que está recibiendo el mayor número de obras públicas en la historia del Paraguay. Trescientos millones de dólares que han beneficiado a la familia luqueña», argumentó el jefe de Estado.

Peña defendió que no tiene problema en escuchar las críticas, pero advirtió que no permitirá «que quieran engañar a la gente por un deseo político» e indicó que los lugareños sabrán valorar el trabajo de su alcalde.

Mientras el gobernante se dirigía al público, entre cinco y seis agentes de seguridad rodearon a la concejal y la apartaron del espacio central donde se desarrollaba el evento, según los videos difundidos por la prensa.

Posteriormente, la concejal dijo a periodistas que fue una «mala experiencia», que «no esperaba ese trato» en su propia ciudad y que se sentía «muy indignada» por lo sucedido. EFE

