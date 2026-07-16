CXMT oferta 9.800 millones de dólares en acciones en segunda mayor salida a bolsa de China

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Shanghái (China), 16 jul (EFE).- El mayor fabricante de chips de memoria de China, ChangXin Memory Technologies (CXMT), abre este jueves el proceso de suscripción de acciones para su inminente salida a bolsa, que podría ser la segunda mayor de la historia del país si alcanza un tamaño máximo equivalente a más de 9.800 millones de dólares.

La tecnológica saca este jueves a la venta 6.688 millones de acciones a un precio unitario de 8,66 yuanes (1,28 dólares, 1,12 euros), aunque se reserva la opción de elevar la oferta a 7.691 millones de títulos, lo que elevaría la operación a unos 66.607 millones de yuanes (9.840 millones de dólares, 8.584 millones de euros).

Esa cifra, según Bloomberg, representaría la segunda mayor salida a bolsa de la historia de los mercados de la China continental, tan solo por detrás de la del estatal Banco Agrícola de China (ABC) en 2010, valorada en 10.000 millones de dólares.

Además, sería la mayor en Asia desde 2022, cuando LG Energy Solution recaudó unos 10.800 millones de dólares en Seúl.

Analistas citados por ese medio esperan que CXMT, que aún no ha confirmado la fecha exacta de su debut bursátil, se convierta de forma inmediata en una de las mayores cotizadas del país, con un valor de mercado que podría alcanzar unos 2 billones de yuanes (295.473 millones de dólares, 257.795 millones de euros).

CXMT fue fundada en Hefei (este) en 2016 por Zhu Yiming, que ya había estado detrás de la creación del diseñador de chips GigaDevice once años antes y que buscaba producir sus propios semiconductores en lugar de subcontratar esas tareas, algo que comenzó a hacer en 2019.

Luchar contra los gigantes

La recaudación esperada por el fabricante de chips supera ampliamente los 29.500 millones de yuanes (4.358 millones de dólares, 3.801 millones de euros) que había asignado inicialmente a proyectos de inversión en su folleto a inversores, apunta el diario hongkonés South China Morning Post.

CXMT planea destinar los fondos obtenidos a acelerar sus programas de investigación y desarrollo (I+D) y a ampliar su capacidad manufacturera, con algunas estimaciones apuntando a que podría llegar incluso a duplicar su producción este mismo año.

En torno a un 10 % de las acciones ofertadas se destinarán a inversores minoristas, con la mitad de la operación dirigida a socios estratégicos, entre los que destacan tanto entidades estatales como importantes nombres del sector tecnológico chino como el gigante digital Alibaba o el fabricante de vehículos eléctricos Nio.

En caso de que la operación se demuestre exitosa, podría animar a rivales como Yangtze Memory Technologies o la filial de chips del ‘Google chino’ Baidu, Kunlunxin, a buscar también salidas a bolsa, lo que permitiría prolongar una racha de destacados debuts a lo largo de la cadena de valor del incipiente sector de la inteligencia artificial (IA).

Según datos de la consultora especializada Omdia, CXMT es el mayor productor de chips de memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM, empleados en numerosos dispositivos como teléfonos inteligentes o servidores para IA) de China y el cuarto mayor del mundo gracias a una cuota de mercado del 7,67 % en el último trimestre de 2025.

Ante las dependencias en un sector dominado por las surcoreanas SK Hynix y Samsung o la estadounidense Micron, Pekín ha apostado por el establecimiento de un campeón nacional de los chips DRAM, también con vistas a influir en los precios globales, los equilibrios de suministro y la propia influencia geopolítica de las citadas empresas en un momento de competencia tecnológica con Washington. EFE

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