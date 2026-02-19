Déficit comercial de EEUU crece un 32% en diciembre y cierra 2025 cerca de su récord anual

Washington, 19 feb (EFE).- El déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 32,6% en diciembre de 2025 respecto al mes anterior, hasta situarse en 70.300 millones de dólares, y cerró el año con una disminución interanual de solo el 0,2%, según publica este jueves la Oficina de Análisis Económico.

En 2025, el déficit de bienes y servicios de la mayor economía del mundo se situó en 901.000 millones de dólares al disminuir en 2.100 millones con respecto a 2024, el de aquel año fue el segundo mayor déficit anual registrado hasta la fecha y al mayor déficit de bienes de la historia.

En términos anuales, las exportaciones aumentaron un 6,2% al incrementarse en 199.800 millones de dólares respecto a 2024, mientras que las importaciones crecieron un 4,8%, 197.800 millones de dólares más.

Según el reporte del BEA, el índice de diciembre representa un incremento de 17.300 millones de dólares frente al dato revisado del mes anterior, que queda en 53.000 millones.

Las importaciones crecieron un 3,6 % en el último mes del año pasado, hasta los 357.600 millones de dólares, mientras que las exportaciones estadounidenses se redujeron un 1,7 %, hasta 287.300 millones.

El aumento del déficit comercial de Washington con sus socios en diciembre de 2025 reflejó un aumento de 15.700 millones de dólares en el déficit de bienes, hasta los 99.300 millones de dólares, y una disminución de 1.600 millones de dólares en el superávit de servicios, hasta los 29.000 millones de dólares.

La venta de productos estadounidenses en el exterior cayó en diciembre en 5.500 millones de dólares, hasta los 180.800 millones.

En este apartado destacan disminuciones en los suministros y materiales industriales (8.700 millones de dólares) y el oro no monetario (7.100 millones de dólares).

El aumento en las importaciones (10.200 millones de dólares), se debe principalmente a subidas en la compra de el oro no monetario, accesorios de ordenadores y equipos de telecomunicaciones. EFE

