Déficit comercial de El Salvador con China se eleva un 51,7 % en primer semestre de 2025

San Salvador, 20 ago (EFE).- El déficit comercial de El Salvador con China superó los 1.727 millones de dólares (unos 1.481,59 millones de euros) en el primer semestre del 2025, un 51,7 % más que en el mismo lapso de 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) consultados este miércoles por EFE.

La base de datos de comercio exterior del BCR indican que el déficit de la balanza comercial con el gigante asiático pasó de 1.138,5 millones de dólares en 2024 a 1.727,5 en la actualidad, 589 millones más.

Según las cifras del Banco Central, las exportaciones habrían registrado una caída del 8,1 %, pasando de 46,1 millones de dólares en 2024 a 42,3 millones en los primeros seis meses del año en curso.

Por su parte, las importaciones desde China crecieron un 49,4 % con 1.184,6 millones de dólares en 2024 y 1.769,8 millones en 2025, una diferencia al alza de 585,2 millones.

En los primeros seis meses de 2025, China es el segundo país que más bienes vende a El Salvador, por detrás de Estados Unidos, y es el décimo que más compra a la nación centroamericana.

En 2024, la relación comercial entre ambos países dejó a El Salvador con un déficit de 2.679 millones de dólares, con importaciones de 2.731,8 millones en bienes chinos y exportaciones de 52,8 millones.

El Salvador anunció el 20 de agosto de 2018 la ruptura de relaciones con Taiwán para establecer lazos con China, cuando el país era gobernado por el izquierdista Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), partido actualmente en la oposición. EFE

