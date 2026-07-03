Déficit de combustible obliga a Rusia a aprobar venta de gasolina Euro-3 hasta fin de año

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Moscú, 3 jul (EFE).- El primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, aprobó la venta de gasolina Euro-3, con menores requerimientos medioambientales y mayor grado de polución, hasta fines de año, para paliar el déficit de combustible que afecta a un gran número de regiones rusas debido a los ataques ucranianos contra las refinerías.

El correspondiente decreto fue publicado en el portal oficial de información legal del Estado ruso.

El documento autoriza a las refinerías rusas a producir gasolina con menores exigencias respecto al contenido de azufre, que se elevaría a los 150 microgramos por kilogramo.

En el caso del diésel, el contenido de azufre permitido será de 350 microgramos por kilogramo.

Este tipo de combustible pone en riesgo el correcto funcionamiento de vehículos no adaptados a gasolina o diésel de baja calidad, además de causar perjuicios medioambientales.

Según el Ministerio de Energía ruso, «esta decisión permitirá dirigir al mercado interno un volumen adicional de combustible para satisfacer la demanda existente».

Sin embargo, las autoridades rusas siguen sin admitir que se trata de una crisis por la falta de abastecimiento de combustible, provocada por los constantes ataques ucranianos contra la industria petrolera y la infraestructura logística del país, y aseguran que la situación se debe a un brusco aumento de la demanda.

La semana pasada, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, culpó de la situación al aumento en las últimas semanas de entre un 20 % y 30 % de la demanda de gasolina y gasóleo, negando nuevamente la falta de combustible en el país, uno de los principales exportadores de crudo a nivel mundial. EFE

mos/ah