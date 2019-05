Las organizaciones de periodistas suizos recuerdan que Suiza no firmó una declaración conjunta de 36 países sobre Arabia Saudí durante la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo. Los países signatarios manifestaban en ella su inquietud por la detención de diversos activistas y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

“Suiza debe hacer más por la libertad de prensa” 03 de mayo de 2019 - 11:15 El Gobierno suizo debería involucrarse “más clara y activamente” en los asuntos relacionados con la libertad de prensa, señalaron cuatro importantes organizaciones de periodistas este viernes con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa. En una carta abierta, la sección suiza de Reporteros sin Fronteras, así como las organizaciones de periodistas Impressum, Syndicat y Syndicom, indicaron que el Consejo Federal “ha mostrado recientemente poca disposición a asumir el papel ejemplar que debería desempeñar en la defensa de la libertad de prensa”. En particular, critican la carta de intención para la cooperación entre el buscador chino Baidu y la Embajada de Suiza, firmada por el presidente suizo Ueli Maurer durante un reciente viaje a China. + Ueli Maurer en China Las organizaciones dicen que Baidu domina el mercado chino y es cómplice de la censura y propaganda del Gobierno de Pekín. China obtuvo el puesto 177 (de 180) en una reciente encuesta sobre la libertad de prensa. + Las amenazas a la libertad de prensa en Suiza Las organizaciones de periodistas suizos recuerdan que Suiza no firmó una declaración conjunta de 36 países sobre Arabia Saudí durante la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo. Los países signatarios manifestaban en ella su inquietud por la detención de diversos activistas y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. En su carta, las cuatro organizaciones hacen un llamado al Gobierno de Suiza para que “se comprometa durante todos los contactos, misiones y viajes al extranjero de forma clara y activa con la libertad de información y la seguridad e integridad de los periodistas”, especialmente en China y Arabia Saudí.