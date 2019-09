El objetivo es reducir el número de suicidios no asistidos en Suiza en un 25% para el año 2030, es decir, evitar unos 300 suicidios al año.

Más de 30 000 intentos de suicidio en Suiza 10 de septiembre de 2019 - 10:49 Con ocasión del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Observatorio Suizo de la Salud publicó este martes su encuesta 2017, la cual muestra una imagen más detallada de las personas que intentan quitarse la vida en Suiza. Alrededor del mundo, cerca de 800 000 suicidios se producen cada año. En Suiza se registraron 1 016 en 2016 (sin incluir alrededor de 900 suicidios asistidos), es decir, 10,2 por cada 100 000 personas, según el estudio. Pero esas cifras son solamente la punta del iceberg. La encuesta reveló que alrededor del 8% de la población (8,5 millones) - extrapolada a unas 500 000 personas - experimentó pensamientos suicidas al menos una vez durante las dos semanas previas a la encuesta. Esto representa un aumento del 1,4% en comparación con la investigación anterior, efectuada en 2012. Los hombres y las mujeres se vieron igualmente afectados, y no hubo tendencias claras por región. Los porcentajes fueron más altos en los grupos de edad de 85+, 15-24 y 55-64 años. La vida urbana, la condición de inmigrante y la falta de educación y de perspectivas profesionales también influyeron en las tasas más altas, así como las enfermedades prolongadas. La encuesta estimó que 200 000 personas también habían intentado suicidarse una vez durante su vida y 33 000 durante los 12 meses anteriores a la encuesta de 2017. Sin embargo, estas cifras no reflejan la situación en su totalidad, ya que no incluyen a las personas que se encuentran en prisión, en clínicas psiquiátricas o que solicitan asilo. + Mayor coordinación para evitar el suicidio Suiza ha introducido numerosas medidas y recursos para la prevención del suicidio. En 2016, el Gobierno suizo lanzó un plan de acción para la prevención del suicidio con diez medidas, entre las que se incluyen la sensibilización de la opinión pública y la prestación de ayuda rápida. El objetivo es reducir el número de suicidios no asistidos en Suiza en un 25% para el año 2030, es decir, evitar unos 300 suicidios al año. Las tasas en todo el mundo han decrecido en los últimos años -con una reducción del 9,8% entre 2010 y 2016-, pero las disminuciones fueron irregulares. En Suiza, el número de suicidios ha descendido en un tercio en los últimos 20 años. Uno cada 40 segundos Un informe publicado el lunes (09.09) por la Organización Mundial de la Salud (OMS) mostró que, en todo el mundo, una persona se quita la vida cada 40 segundos, y que cada año mueren más personas por suicidio que en la guerra. La horca, el envenenamiento y el uso de armas de fuego, son los métodos de suicidio más comunes, precisó la OMS al instar a los gobiernos a adoptar planes de prevención. El suicidio fue la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, después de las lesiones en carretera, y entre las adolescentes de 15 a 19 años, fue la segunda causa de muerte después de las afecciones maternas. En los adolescentes varones, el suicidio ocupó el tercer lugar después de las lesiones en la carretera y la violencia interpersonal. El informe también encontró que casi tres veces más hombres que mujeres mueren por suicidio en los países ricos, en contraste con los países de ingresos bajos y medios, donde las tasas son más iguales.