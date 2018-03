Día de Suiza en la Expo de Zaragoza

Durante 93 días, 2.000 expertos en agua y medio ambiente debaten, exponen y analizan en el foro de la Tribuna del Agua sobre un recurso natural básico al que no tienen acceso 1.200 millones de personas en el mundo y cuyo control está en el origen de muchos conflictos en regiones como África, Asia y Oriente Próximo. La Expo ha dado cabida a obras espectaculares en diseño y volumen, como la Torre del Agua, de 76 metros de altura; el Pabellón de España, con su bosque de pilares y cubos de vidrio y El Faro, el pabellón de las iniciativas ciudadanas hecho de madera, paja y barro. Zaragoza aspira a convertirse en un referente mundial sobre el debate del agua, y por el momento ha sido nombrada Sede de la Década del Agua de la ONU, mientras que el Gobierno español ha anunciado que tras la exposición acogerá un Instituto Internacional de Investigación sobre el cambio climático.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Día de Suiza en la Expo de Zaragoza Patricia Islas 27 de junio de 2008 - 16:56 El presidente de la Confederación Helvética, Pascal Couchepin, asiste a los actos oficiales del Día Nacional de Suiza en la Expo de Zaragoza. Divertida, tecnológica, mediática, sin patetismos: Así se presenta Suiza en la Exposición Internacional 'Agua y Desarrollo sostenible'. En su llegada al Palacio de Congresos, Couchepin comentó: "Es un placer estar en la Expo de Zaragoza para asistir a la celebración del Día de Suiza. Zaragoza ha hecho un gran trabajo". La ceremonia comenzó con la interpretación del himno de Suiza y de España, seguido del izado de banderas. Couchepin destacó en su discurso que "Estoy orgulloso de representar a mi país en esta ocasión. El Pabellón suizo es un signo de nuestro compromiso. Un Pabellón para el deleite de los sentidos y para estimular el contacto sensual con el agua, un elemento que todos conocemos todos muy bien. El Pabellón de Suiza quiere que la tranquilidad y la contemplación sean el punto de partida hacia una actitud y un comportamiento de respeto y responsabilidad en la gestión del agua. "Nuestra decisión de mostrar las innovaciones tecnológicas suizas en la gestión del agua es otra señal en el camino que hay que escoger para un desarrollo sostenible", concluyó. "Experiencia relajante" Tras su visita al pabellón helvético 'Bajo el lago', Pascal Couchepin dijo que éste "refleja todo el esfuerzo que Suiza ha hecho en el tratamiento y purificación de las aguas. Además, el pabellón ofrece una experiencia muy relajante para todos los visitantes" La misma opinión la comparten dos turistas alemanes, cuyas espectativas sobre esta instalación, antes de conocerla, eran modestas: "Chocolate y folclore". Al final de su visita en 'territorio suizo', opinaron: "valerosa, tranquila, innovadora", y para la mayoría de los visitantes de la Expo, un pabellón "de grandes pretensiones". Agua en lugar de bombardeo musical Suiza se presenta sobria, pura y, en comparación a otras naciones, menos espectacular. El espacio de su pabellón es negro. En una esquina cuelga una vela. En ella se proyecta una animación de luces que recuerda a juegos de agua y nubes. Se trata de una representación tridimensional de una hondonada lacustre. El agua corre por la vela gigante mientras se escucha un sonido de lluvia y truenos. Un agradable y fresco clima en el interior del pabellón se logra gracias a un sistema de enfriamiento a partir de agua y aire, ejemplo de sostenibilidad en el uso de este elemento vital. Dos sistemas de ventilación permiten el intercambio de aire. Una pantalla interactiva de cara al bar interior muestra tecnologías para el cuidado del agua, entre otros temas. Los textos y las imágenes demuestran cómo Suiza administra el recurso: reducción del uso de fertilizantes en la agricultura, prohibición del fosfato, depósitos lacustres artificiales, centrales hidroeléctricas que utilizan aguas residuales, depuradoras de aguas sucias y sistemas de vigilancia. Zaragoza espera crecimiento Para desplazarse a la Expo, el presidente suizo –como muchos otros visitantes- se transportó en el tren de gran velocidad (AVE) que en menos de una hora y media recorre los 320 kilómetros que separan a la capital aragonesa de Madrid. La nueva estación ferroviaria de Zaragoza pudo ser terminada a tiempo para recibir a los miles de interesados en la muestra universal, aunque la obra aún crecerá más, como lo demuestran la inmensa maquinaria y construcción que aún permanece en el lugar. La región de Zaragoza promete un crecimiento. Además de los 700 millones de euros invertidos para la Expo, el gobierno español inyectó 1.500 millones en la región, en el marco de un plan de acompañamiento destinado a grandes obras de infraestructura. La planificación territorial incluye mejoras para ampliar las carreteras de circunvalación y la red vial interior, además de la construcción de amplios espacios de aparcamiento. Los edificios vendrán después. Ciudad y agua Como ocurrió con Barcelona ante los Juegos Olímpicos de 1992 y con Valencia tras la Copa América de 2007, Zaragoza se beneficia de ser sede de la Expo, acercando el agua a la ciudad. En la orilla derecha del río Ebro se encuentra una nueva zona peatonal. El lado izquierdo permanece como región de barbecho. Sobre su cauce se encuentran cinco nuevos puentes. El pabellón-puente de la arquitecta iraquí Zaha Hadid es uno de los nuevos símbolos de la ciudad. El pabellón tendido es una escultura espectacular, que se disfruta especialmente desde el interior del puente cerrado al momento de la puesta de sol. Por fuera se asemeja a una nave espacial o a un gladíolo abierto, según la perspectiva de su propia creadora. swissinfo, Adreas Keiser, Zaragoza (Traducido del alemán por Patricia Islas Züttel) Expo Zaragoza 2008 La exposición universal se realiza del 14 de junio al 14 de septiembre en la ciudad del norte español. Más de cien países están representados. La región de la muestra, que cubre 250.000 metros cuadrados, se extiende en una zona aledaña al río Ebro. Los costos totales invertidos para la Expo ascienden a 9.000 millones de euros. Se calcula que 6 millones de personas visitarán la Expo de Zaragoza. Tras el término de la muestra, la zona se transformará en un parque de negocios. Agua en la Expo Durante 93 días, 2.000 expertos en agua y medio ambiente debaten, exponen y analizan en el foro de la Tribuna del Agua sobre un recurso natural básico al que no tienen acceso 1.200 millones de personas en el mundo y cuyo control está en el origen de muchos conflictos en regiones como África, Asia y Oriente Próximo. La Expo ha dado cabida a obras espectaculares en diseño y volumen, como la Torre del Agua, de 76 metros de altura; el Pabellón de España, con su bosque de pilares y cubos de vidrio y El Faro, el pabellón de las iniciativas ciudadanas hecho de madera, paja y barro. Zaragoza aspira a convertirse en un referente mundial sobre el debate del agua, y por el momento ha sido nombrada Sede de la Década del Agua de la ONU, mientras que el Gobierno español ha anunciado que tras la exposición acogerá un Instituto Internacional de Investigación sobre el cambio climático. Suiza-España España es uno de los diez socios comerciales más importantes de Suiza. Exportaciones suizas: 7.000 millones de francos. Importaciones suizas: 4.000 millones de francos. La comunidad suiza en España comprende alrededor de 23.000 personas. La comunidad española en Suiza suman unas 70.000 personas.