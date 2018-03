Día del Donante de Sangre ¿Y si participáramos?

Este contenido fue publicado el 14 de junio de 2007 9:00 14 de junio de 2007 - 09:00

En Suiza existen 60 centros de colecta de sangre, además de las unidades móviles. (Keystone)

En ocasión del Día Mundial del Donante de Sangre el Servicio Suizo de Transfusión Sanguínea (STS) lanza un llamado a la población para que participe.

"No estamos en situación de penuria, pero nos preocupa el hecho de que las donaciones hayan decrecido mientras la demanda aumenta", destaca el director de esa dependencia, Rudolph Schwave.

"Durante los últimos años ha bajado la colecta de sangre. Ahora estamos en una situación estable pero lamentablemente, en el curso de los últimos meses se ha elevado la demanda. Es decir, no estamos en penuria directa pero nos inquieta el hecho de no tener suficientes donaciones", explica el galeno a swissinfo.



Y, peor aún, "durante las vacaciones de verano decrecen nuestras reservas."



Ante esa situación, este Día Mundial del Donante de Sangre, el STS lanza un llamado a la población para que se sume a ese evento solidario. En el marco de los festejos, sus organizadores lanzarán al aire, al filo de este mediodía, un globo de 40 metros por 60 en forma de una inmensa gota de sangre.



La gota estará formada por 1254 globos "el número exacto de donaciones que se necesitan cada día en Suiza".



Este mismo jueves, a través de los 13 Centros Regionales de Transfusión Sanguínea y de los 60 centros estacionarios de transfusión a todo lo largo y lo ancho del país, se llevarán a cabo diversas actividades para informar a la ciudadanía sobre las donaciones de sangre e invitarla a tomar parte.

Necesidad universal, aunque diferenciada

La celebración del Día Mundial del Donante responde a una iniciativa de la 58 Asamblea de la OMS, reunida durante el mes de mayo del 2005 en la ciudad de Ginebra. La idea era no sólo promover la donación voluntaria a escala mundial, sino también expresar un reconocimiento a las personas que ofrecen su sangre.



"Es una fecha muy importante porque siempre tenemos necesidad de donaciones y para agradecer a los donantes. Además, es también una señal muy importante para los otros países", subraya el doctor Rudolph Schwave.



En efecto, aunque la celebración de la jornada, y la invitación que conlleva, son de alcance internacional, este año, por ejemplo, el lema del festejo hace referencia a un problema de salud que afecta principalmente a los países en vías de desarrollo: 'Sangre Segura para una Maternidad sin Riesgos'.



"En Suiza no tenemos problemas de falta de sangre para las madres o sus recién nacidos, el tema se dirige principalmente a los países del Tercer Mundo, de África, de Asia...", destaca nuestro interlocutor.



Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ratifican sus palabras: Cada año se registran 500.000 muertes vinculadas con la maternidad, el 99% de entre ellas, en los países en vías de desarrollo.



En Suiza, las necesidades son muy otras. El doctor Schwave precisa que hay tres categorías de requerimientos. La más importante incluye a las personas con enfermedades crónicas que requieren sangre cada dos o tres semanas; en segundo lugar están las operaciones quirúrgicas y en tercero, los accidentes.

¿Apatía? ¿Egoísmo?

- ¿Qué impide a las personas acudir a donar sangre?, preguntamos al responsable del STS.



"Primero, ni piensan hacerlo. A veces se escucha que tienen miedo del piquete. También hay un grupo grande de personas que dicen: 'no tengo tiempo, mi familia, mi profesión, mis pasatiempos. No tengo tiempo de acudir a un centro de donación'".



- ¿No tienen miedo de atrapar alguna infección? "No. Nos plantean esa pregunta una o dos veces por año. No hay absolutamente riesgo alguno para el donante".



Sobre el tema de las personas con mayor disposición para ayudar a sus congéneres mediante la donación de su propia sangre, el especialista indica que las poblaciones de las zonas rurales son más solidarias que las de las ciudades.



Una particularidad a escala nacional: "los donantes del Valais son los más fieles".



Y una constatación: en Suiza, la mayoría de las personas que ofrecen su sangre lo hacen pensando que un día ellas mismas podrían necesitar la sangre de otros. ¡Una reflexión que invita a... reflexionar!



swissinfo, Marcela Águila Rubín

'Sangre Segura, Maternidad sin Riesgos' En 2007, el tema del Día Mundial del Donante de Sangre es 'Sangre Segura para una Maternidad sin Riesgos'.



En el mundo se registran más de 500.000 muertes maternas cada año y el 99% de ellas se produce en países en vías de desarrollo.



Alrededor del 34% de las muertes maternas en África, el 31% en Asia y más del 21% en América Latina y el Caribe es atribuible a hemorragias y al riesgo de complicaciones debidas a las hemorragias aumentan en mujeres que sufren de anemia, sepsis, malaria, SIDA o mutilación genital. Fin del recuadro

Servicio de Transfusión Sanguínea El Servicio de Transfusión Sanguínea (STS) de la Cruz Roja Suiza (CRS) es una sociedad anónima de utilidad pública que forma una institución autónoma en el seno de la CRS.



Cuenta con 13 Servicios Regionales de Transfusión Sanguínea que manejan 60 centros estacionarios de transfusión en las principales ciudades del país. En el área urbana las colectas de sangre se llevan a cabo mediante equipos móviles.



La Cruz Roja Suiza asegura el funcionamiento de un servicio que reposa sobre el principio de don voluntario y gratuito. Por razones médicas y éticas las tomas de hacen entre el mayor número posible de donantes.



El Servicio de Transfusión Sanguínea (STS) asegura el aprovisionamiento permanente de sangre humana y de productos sanguíneos en los servicios suizos de salud.



Sus tareas incluyen el suministro de prestaciones en el área de la medicina de transfusiones (almacenamiento, distribución, investigación, etc.), amén de velar porque tanto donantes como receptores gocen de condiciones óptimas de seguridad. Fin del recuadro

