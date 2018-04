«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Ignorar las historias de estas mujeres y cómo fueron (y siguen siendo) afectadas equivale a “un tratamiento vergonzoso”, anotan los grupos. Argumentan que al rechazar sus solicitudes de asilo y devolverlas a otro país bajo el sistema de Dublín, se pone en peligro no solamente su vida, sino también las de sus hijos.

Agrupaciones sociales reunidas bajo la égida de ‘Appel d'elles’Enlace externo (Llamado de ellas) firmaron un texto que fue entregado a la Cancillería Federal. El documento precisa que las mujeres que han sido víctimas de violaciones u otros abusos antes o durante su exilio no son tomadas en consideración adecuadamente por el sistema suizo del rubro.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Mejor trato para inmigrantes violentadas 08 de marzo de 2018 - 13:28 Un colectivo entregó este jueves a las autoridades helvéticas una petición con 8 000 firmas que exige un mejor trato para las mujeres que buscan asilo en Suiza y que han sido objeto de abusos sexuales. Agrupaciones sociales reunidas bajo la égida de ‘Appel d'elles’ (Llamado de ellas) firmaron un texto que fue entregado a la Cancillería Federal. El documento precisa que las mujeres que han sido víctimas de violaciones u otros abusos antes o durante su exilio no son tomadas en consideración adecuadamente por el sistema suizo del rubro. Ignorar las historias de estas mujeres y cómo fueron (y siguen siendo) afectadas equivale a “un tratamiento vergonzoso”, anotan los grupos. Argumentan que al rechazar sus solicitudes de asilo y devolverlas a otro país bajo el sistema de Dublín, se pone en peligro no solamente su vida, sino también las de sus hijos. + Más información sobre el funcionamiento del asilo en Suiza ‘Appel d'elles’ subraya también que la expulsión de alguien que ha sido objeto de abusos sexuales contraviene el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes.