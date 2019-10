A nivel internacional , la encuesta World Values Survey analizada por la OMS y realizada entre más de 83 000 personas en 57 países, evaluó las actitudes hacia las personas mayores en todos los grupos de edad. En opinión del 60% de los encuestados, no se dispensa a los ancianos el respeto que merecen. Este problema es más marcado en los países de ingresos altos, donde el grado de respeto por este grupo de edad es más bajo.

En Suiza, las tasas de pobreza y de riesgo de pobreza son casi dos veces mayores entre las personas de 65 años o más que las de las personas en edad de trabajar. Sus ingresos, esencialmente las rentas, con frecuencia no bastan para cubrir sus necesidades vitales. La introducción en 1985 del segundo pilar mejoró las condiciones de los jubilados. Dispusieron entonces de la renta AVS más el monto de la nueva prestación. Sin embargo , los más viejos solo disponen del AVS, es decir, unas 500 000 personas de las cuales unas 300 000 reciben prestaciones complementariasEnlace externo .

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

“No dejemos atrás a nuestros mayores” Marcela Aguila Rubín, recopilación de datos 01 de octubre de 2019 - 09:00 En el Día Internacional de las Personas Mayores, las Naciones Unidas exhortan a luchar contra las desigualdades que afectan a millones de seres en el mundo como consecuencia su edad. Suiza comparte esa inquietud. “Para construir el futuro que queremos, debemos considerar que para 2030 la población de más de 60 años puede alcanzar los 1 400 millones”, advierte la ONU. ¿Cuál es la situación actual? Le invitamos a un corto recorrido por la Tercera Edad en Suiza y en el mundo a través de algunos datos y cifras. Día Internacional de las Personas Mayores 2019 Con su temática “Viaje hacia la igualdad de edad” busca principalmente sensibilizar sobre las desigualdades durante la vejez, sobre cómo reflejan la suma de desventajas a lo largo de la vida y el riesgo intergeneracional que representan. “No dejemos atrás a nuestros mayores”, exhorta. Demografía En el mundo, casi mil millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050, serán 2000 millones, más del 20% de la población. En 2018, por primera vez en la historia, esa franja poblacional superó la de los niños menores de cinco años. En Suiza, 1,5 millones de habitantes tienen 65 años o más. Se prevé que en 2045 serán más de 2,7 millones. Ese sector pasará de 18% de la población en 2016 a cerca de 27%. La población octogenaria, de medio millón en 2016, será de más de un millón en los próximos 30 años. Esperanza de vida Globalmente, se estima que la esperanza de vida al nacer, que aumentó de 64,2 años en 1990 a 72,6 años en 2019, alcance los 77,1 años en 2050. En 2019, la esperanza de vida al nacer en los países menos desarrollados se sitúa 7,4 años por debajo del promedio mundial. Suiza forma parte de los países del mundo con la mayor esperanza de vida: en 2016 era de 81,5 para los hombres y de 85,3 para las mujeres. La esperanza de vida en buena salud era de 67,7 años para los hombres y 67,9 para las mujeres en 2012. Sistema de protección social En todo el mundo disminuye la relación de apoyo potencial, que compara el número de personas en edad de trabajar con los mayores de 65 años. En Japón es, con 1,8, la más baja del mundo. Otros 29 países, principalmente en Europa y en el Caribe, ya tienen relaciones de apoyo potencial inferiores a tres. En Suiza, el sistema de pensiones se basa en el principio de los tres pilares. La previsión estatal obligatoria, la previsión profesional y la previsión individual. Pero el sistema de jubilación suizo tiene que hacer frente al envejecimiento de la población, el aumento de las expectativas de vida y la baja tasa de natalidad. Pobreza Globalmente, datos registrados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) acerca de las pensionesmuestran que el 12,6% de personas mayores de 65 años viven en la pobreza. En Suiza, las tasas de pobreza y de riesgo de pobreza son casi dos veces mayores entre las personas de 65 años o más que las de las personas en edad de trabajar. Sus ingresos, esencialmente las rentas, con frecuencia no bastan para cubrir sus necesidades vitales. La introducción en 1985 del segundo pilar mejoró las condiciones de los jubilados. Dispusieron entonces de la renta AVS más el monto de la nueva prestación. Sin embargo, los más viejos solo disponen del AVS, es decir, unas 500 000 personas de las cuales unas 300 000 reciben prestaciones complementarias. Discriminación (edadismo) A nivel internacional, la encuesta World Values Survey analizada por la OMS y realizada entre más de 83 000 personas en 57 países, evaluó las actitudes hacia las personas mayores en todos los grupos de edad. En opinión del 60% de los encuestados, no se dispensa a los ancianos el respeto que merecen. Este problema es más marcado en los países de ingresos altos, donde el grado de respeto por este grupo de edad es más bajo. En Suiza, las organizaciones que representan los intereses de las personas mayores crearon la Alianza contra la Discriminación por Edad para lanzar una iniciativa ciudadana en la que se pide la prohibición de la discriminación por motivos de edad, una serie de medidas para eliminarla y el derecho a una compensación adecuada en caso de violación de esa prohibición. Fuentes: Oficina Federal de Estadísticas (Envejecimiento y Población/Demos1/2018m Envejecimiento Activo); ONU (Día Internacional de las Personas de Edad) Población (Construyendo nuestro futuro); OIT(Informe Mundial sobre la protección Social); OCDE (Pobreza); OMS (Edadismo)