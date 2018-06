'Centre des Tilleuls', Grand-Saconnex, cantón de Ginebra. (Yvain Genevay)

'Foyer de la Rosiere', Grolley, cantón de Friburgo. (Yvain Genevay)

DZ Turnerstrasse, Zúrich. (Yvain Genevay)

'Centre evam Begnins', Begnins, cantón de Vaud. (Yvain Genevay)

'Centre evam Route de Berne', Lausana, cantón de Vaud. (Yvain Genevay)

'La Tene Visitor Centre', Marin-Epagnier, cantón de Neuchâtel. (Yvain Genevay)

'KU Koeniz', Koeniz, cantón de Berna. (Yvain Genevay)

'Former colony Le Temps de Vivre' en Mayen, segunda recepción, centro para familias, cantón del Valais. (Yvain Genevay)

'CEP ZSA Arlesheim', Arlesheim, Basilea Ciudad. (Yvain Genevay)

Chiasso, Centro de registro, cantón del Tesino. (Yvain Genevay)

Centro de Asilo en Basilea Ciudad. (Yvain Genevay)

Oerlikon Halle 9, Messezentrum, Zúrich. (Yvain Genevay)

Leutschenbachstrasse, Zúrich-Oerlikon. (Yvain Geneva)

KU Viktoriastrasse, Berna, cantón de Berna. (Yvain Genevay)



Image gallery about accomodation for Refugees in Switzerland