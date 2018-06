“Las medidas más efectivas para reducir el porcentaje de fumadores, como los cigarrillos más caros o las prohibiciones de la publicidad de tabaco, probablemente no obtengan suficiente apoyo político en este momento”, dijo.

Tendencias globales de fumadores en gráficos Duc-Quang Nguyen y Simon Bradley 31 de mayo de 2018 - 15:46 ¿En qué países hay personas que abandonan la adicción? ¿Las mujeres más que los hombres? ¿Y qué hay de Suiza, sede de diversas empresas tabacaleras? He aquí un resumen gráfico de los datos del nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las tendencias del tabaquismo. Según la agencia de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, una de cada cinco personas mayores de 15 años fumaba regularmente en el mundo en 2016. Más de 24 millones de niños de entre 13 y 15 años. Estos y otros datos fueron publicados este jueves por la OMS con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco y que swissinfo.ch pone a su disposición. Desde el año 2000, la adicción se ha vuelto mucho menos popular. En el cambio de siglo, casi una de cada tres personas fumaba (26,9%); para 2025, esa cifra tendría que descender a 17,3%. Sin embargo, esa disminución global del tabaquismo oculta variaciones entre las regiones y los sexos. El tabaquismo parece reducirse en casi todo el mundo, excepto en África y la región del Mediterráneo oriental. Un progreso significativo en el consumo del tabaco entre hombres y mujeres se ha registrado en América, en particular en Uruguay, Brasil, Paraguay y Colombia. Y, en menor medida, en Estados Unidos. En general, los países con altos ingresos progresan más rápido en sus esfuerzos contra el cigarrillo que los de bajos y medianos, explicó Douglas Bettcher, director de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la OMS. Un número notable de mujeres abandona ese hábito y no solamente en Europa, mientras que el ritmo de reducción para los hombres es aún “motivo de preocupación”, subrayó la OMS. En 2000, el porcentaje de hombres fumadores en todo el mundo se situaba en 43% antes de caer al 34% en 2015, mientras que en el mismo período el porcentaje de mujeres fumadoras pasó del 11% al 6%. Pese a la disminución general, la OMS lamenta que solo uno de cada ocho países esté en camino de alcanzar el objetivo de reducir un 30% del consumo de tabaco para el año 2025, con base en una referencia de 2010. La organización explica que uno de los principales factores que obstaculiza los esfuerzos de los países con bajos y medianos ingresos es la industria tabacalera con su agresiva promoción de los productos del tabaco, destinada especialmente a los jóvenes, y sus constantes esfuerzos por ocultar los peligros de fumar. En su último informe, la agencia de salud advierte que el tabaco mata a más de siete millones de personas al año y advierte que muchas personas desconocen los peligros de las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares causados por el tabaquismo. “Suiza podría hacer más y esperamos que se convierta pronto en parte del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco”, dijo Bettcher al referirse a la disminución de fumadores suizos desde 2000. Berna firmó el convenio en 2004 pero no lo ha ratificado, debido en parte a los cambios recientes en un proyecto de ley sobre productos de tabaco, y a cuestiones específicas relacionadas con la publicidad y el patrocinio. El funcionario de la OMS destacó las medidas de prevención aplicadas en el país alpino, así como la capacidad helvética para monitorear el uso del tabaco. Sin embargo, describió como “muy irregulares” las políticas vigentes en los 26 cantones suizos sobre las zonas libres de humo y las prohibiciones de publicidad relacionadas con el tabaco. En su opinión, la industria tabacalera -Philip Morris, British American Tobacco y Japan Tobacco International, todas con sede en Suiza- tuvo un impacto “muy fuerte” en la política suiza. Al comentar sobre la disminución de los fumadores suizos, Daniel Dauwalder, portavoz de la Oficina Federal de Salud Pública, señaló que la legislación suiza sobre el tabaco era “relativamente liberal”. “Las medidas más efectivas para reducir el porcentaje de fumadores, como los cigarrillos más caros o las prohibiciones de la publicidad de tabaco, probablemente no obtengan suficiente apoyo político en este momento”, dijo. La dependencia precisa que alrededor de 9 500 personas, de una población de 8,4 millones, mueren cada año en Suiza por enfermedades relacionadas con el tabaco.