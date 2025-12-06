Díaz: No tener acuerdo con el PSOE en materia de vivienda es un grave error

Lisboa, 6 dic (EFE).- La vicepresidenta segunda de España y líder de Sumar, Yolanda Díaz, consideró este sábado que no tener un acuerdo con su socio de Gobierno, el PSOE, sobre las medidas propuestas por su formación en materia de vivienda es un «grave error».

«A día de hoy no tenemos acuerdo con el Partido Socialista, creo que es un grave error, es un grave error del Partido Socialista, pero vamos a trabajar para congelar las rentas de arrendamiento», dijo Díaz a los periodistas en Lisboa, donde participa en el Congreso de los Verdes Europeos.

La vicepresidenta consideró que la vivienda es hoy el primer problema de España y agregó: «La fábrica de desigualdad en España se llama vivienda, da igual que sigamos subiendo el salario mínimo, la vivienda está consumiendo en muchos casos el 50 % de las rentas salariales, es un disparate».

Díaz abogó por actuar desde las autonomías y arremetió contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de rebelarse contra la Ley de Vivienda en las once comunidades autónomas que gobierna su partido y de permitir a los fondos de inversión «acabar con las vidas de la gente normal» en España.

Destacó que este no es solo un problema español, sino también europeo, y añadió que si Europa quiere «acabar con la desigualdad, con el malestar social, con el avance de las fuerzas autoritarias y reaccionarias» es necesario resolverlo interviniendo en el precio de la vivienda. EFE

