Díaz: se estudiarán acciones judiciales contra el «desacato» de Ayuso en materia de aborto

1 minuto

Ginebra, 10 oct (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que se van a estudiar acciones judiciales ante la «desobediencia y el desacato manifiesto» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de su rechazo a la elaboración de una lista de médicos objetores en materia de aborto.

«En primer lugar le queremos decir a la señora Ayuso que las mujeres en España no vamos a dar un paso atrás y que no vamos a hacer de la política un ejercicio de cinismo como el que se está practicando desde la Asamblea de Madrid», señaló en declaraciones a EFE durante un viaje de trabajo a Ginebra.

«No vamos a volver a la práctica en la que las mujeres que tenían recursos se iban a Londres a abortar y las que no corrían riesgos para su vida», añadió.

Díaz hizo un llamamiento a la movilización de las mujeres madrileñas y españolas para defender sus derechos.

La presidenta madrileña reiteró el jueves, durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, que se niega a hacer una lista de médicos objetores.

«No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo», remarcó Díaz Ayuso. EFE

abc/ah

(vídeo) (foto)