Díaz: Senegal es un socio «clave» de España para lograr el derecho al «trabajo decente»

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Nairobi, 8 jul (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, subrayó este miércoles en Dakar que Senegal es «un socio clave» y «estratégico» de España para conseguir un mundo donde «el trabajo decente sea un derecho para todas las personas».

Díaz lanzó este mensaje tras reunirse con su homólogo senegalés, Mamadou Lamine Dianté, y con el primer ministro del país africano, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, en la segunda jornada de una visita oficial de dos días.

«Senegal es un socio clave para España y para avanzar hacia un mundo donde el trabajo decente sea un derecho para todas las personas. Con mi homólogo, Mamadou Lamine Dianté, hemos reafirmado nuestro compromiso con el diálogo social y la justicia social», afirmó la ministra en su cuenta de la red social Bluesky.

Asimismo, tras reunirse con el primer ministro senegalés, Díaz señaló en la misma plataforma que ambos quieren «impulsar una agenda común de diálogo, desarrollo y justicia social».

«Frente a los desafíos globales, el multilateralismo es la mejor herramienta para avanzar juntos», aseveró la vicepresidenta segunda.

Díaz también se reunió este miércoles con Mody Guiro, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores de Senegal (CNTS) y «referente del sindicalismo africano».

Los dos subrayaron su compromiso con el «diálogo social», los «derechos laborales» y «la representación de los trabajadores», todos ellos principios que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsa «en todo el mundo».

Del mismo modo, la ministra conversó con Hamidou Diop, secretario general del Consejo Nacional de la Patronal de Senegal, con quien compartió «la experiencia de España: acuerdos, responsabilidad social empresarial y más derechos».

Díaz concluyó así su visita a Senegal, después de participar este martes en Dakar en el II Foro Africano para la Economía Social y Solidaria (FORA’ESS Dakar 2026) y reuniones con diferentes ministros senegaleses.

La ministra tenía también prevista una reunión con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, que finalmente no se pudo producir porque la agenda del dirigente no lo permitió, según confirmaron a EFE fuentes de la delegación de Díaz.

La vicepresidenta segunda ya visitó Dakar en julio de 2024, cuando dio un impulso a las relaciones bilaterales con varios acuerdos destinados al desarrollo en Senegal de proyectos de economía social y reforzó la cooperación con el país africano en el ámbito de la inspección de trabajo. EFE

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