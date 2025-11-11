Díaz aborda en California nuevas formas de empleo en la era de la inteligencia artificial

3 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 11 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aborda este martes en una visita en Los Ángeles los desafíos que plantea la inteligencia artificial y la transformación digital en los empleos en un encuentro con varias asociaciones sindicales estadounidenses.

Las reuniones, enmarcadas en la visita de Díaz al estado de California, han explorado «las nuevas formas de empleo en el mundo, el uso de la inteligencia artificial, los algoritmos y la necesaria implicación del mundo del trabajo en esta transformación», explicó la vicepresidenta segunda en una rueda de prensa en el Consulado de España en Los Ángeles.

La agenda abarca diversas reuniones con asociaciones sindicales que incluyen ‘No Tech for Apartheid’, una «Coalición Internacional de Trabajadores, Investigadores y Activistas por una Tecnología libre de complicidad con el apartheid israelí-EE.UU.», según indica su agenda, o con el Comité Laboral de Socialistas Demócratas de América (DSA-Labour).

La vicepresidenta ve la colaboración con estos sindicatos como «fórmulas no tradicionales de organización y la vinculación también al mundo de la inteligencia artificial y las nuevas formas de organización digitales», aseveró.

Díaz destacó la importancia del encuentro con el sindicato de guionistas y escritores de la Costa Oeste (WGA-WGAW) para culminar en estos días la reforma completa del Estatuto del Artista, que pretende mejorar las condiciones profesionales de creadores, intérpretes y trabajadores culturales en España.

«Vivimos en el siglo XXI y somos fervorosos defensores de la inteligencia artificial y el uso de los algoritmos y las fórmulas matemáticas, pero, justamente, para reducir las cargas que el trabajo genera en el día de hoy», afirmó.

También sostendrá conversaciones sindicato Unión de Trabajadores de la cadena de cafeterías Starbucks (SBWU) y con el Comité Laboral de Socialistas Demócratas de América (DSA-Labour), así como con el gobernador de California, Gavin Newsom, que suena como posible candidato presidencial en 2028, y con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Durante su visita aprovechará la ocasión para reunirse con intelectuales, así como con la comunidad española que reside en Los Ángeles «para recabar todas cuantas necesidades tengan en relación a factores clave de protección social, de sanitarios y pensiones».

El viaje de Díaz, que concluirá el viernes, comenzó en la Universidad de Berkeley, en el norte de California, donde mantuvo «un primer encuentro con investigadores e investigadoras» para abordar estas materias junto al que consideró «uno de los institutos más grandes que hay en el mundo». EFE

