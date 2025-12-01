Díaz admite que Sumar y PSOE tienen «una discrepancia manifiesta» en materia de vivienda

Bruselas, 1 dic (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció este lunes que su formación política, Sumar, tiene «una discrepancia manifiesta» con el PSOE en materia de vivienda, y dudó de si ambos partidos coinciden en el diagnóstico sobre el problema en esa materia.

Díaz se pronunció en ese sentido después de que la semana pasada el pleno del Congreso de los Diputados rechazara con 44 votos a favor (Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG), 179 en contra (PP, Vox, Junts, UPN y CC) y 124 abstenciones (PSOE y PNV) tramitar la proposición de ley de Sumar para prohibir a empresas y fondos adquirir viviendas.

«Tenemos una discrepancia manifiesta con el Partido Socialista», declaró a su llegada a la reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas.

«Tenemos una diferencia evidente en materia de vivienda con el Partido Socialista. Coincidimos en el diagnóstico o no, no lo sé, pero, desde luego, no en las soluciones, y lo que es evidente es que el voto que tuvo la semana pasada habla por sí solo, y queremos ser claras, es decir, hay que dar un paso adelante», insistió.

Subrayó que ahora están centrados en «el real decreto ley que hemos presentado desde Sumar y que tiene como medida estrella congelar la revalorización de los alquileres que tenemos ahora mismo pendientes en nuestro país, que hasta ahora mismo son 300.000».

«Pero piensen ustedes que la revalorización de las rentas de arrendamiento en nuestro país, da igual el barrio del que hablemos, son de entre el 20, el 30, el 40 y hasta el 50 % en muchos barrios, lo que hace absolutamente imposible vivir con dignidad en España», aseveró.

Afirmó que desde Sumar van a llevar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ese real decreto «por el bien de nuestro país».

«Tendremos que llevar esto a la CDGAE para que se aborde y, si quiere tumbarlo el Partido Socialista, que lo tumbe, pero realmente lo estamos haciendo por el bien de nuestro país», expuso. EFE

