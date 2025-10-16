Díaz asegura que España no se va a «someter» a Trump con el gasto militar

Bruselas, 16 oct (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se mostró contundente este jueves asegurando que, en España, «no nos vamos a someter ni somos súbditos del señor (Donald) Trump», tras las críticas del presidente estadounidense sobre el gasto militar español.

«El Gobierno de España tomará las decisiones que estime oportunas, que ya las ha tomado, y nosotros no nos vamos a someter ni somos súbditos del señor Trump», afirmó Díaz en declaraciones a los medios durante su visita a Bruselas para reunirse con la vicepresidenta y comisaria europea de Empleo, Roxana Minzatu, y participar en una conferencia sobre el estado de Europa.

«Somos completamente soberanos y decidimos la estrategia y las políticas que influyen en nuestra política económica, en la política social, en la política internacional, en la política de defensa», añadió.

Trump amenazó el pasado martes a España con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5 % de su PIB en defensa y aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo «increíblemente irrespetuoso» con la Alianza.

Tras conocer las palabras de Trump, el Gobierno español restó importancia a la amenaza de represalias comerciales y consideró que la buena relación entre ambos países pudo constatarse el lunes con el saludo entre Trump y Sánchez en la cumbre de paz sobre Gaza celebrada en Sharm el Sheij (Egipto).

Los líderes de la Unión Europea (UE) abordarán en su cumbre del próximo jueves 23 de octubre en Bruselas su apoyo a Ucrania y el refuerzo en defensa, entre otros temas.

Este mismo jueves, la Comisión Europea (CE) propuso que el “muro antidrones” que quiere desplegar en el este de Europa esté plenamente operativo a finales de 2027 y el sistema de vigilancia del flanco oriental un año después, según una hoja de ruta para que la Unión Europea alcance en 2030 plena preparación militar. EFE

