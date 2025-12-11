Díaz califica de «broma de mal gusto» la subida del salario mínimo propuesta por la CEOE

2 minutos

Ginebra, 11 dic (EFE).- La propuesta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 1,5 % para 2026 es «una broma de mal gusto», afirmó este jueves la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien criticó por ello al presidente de la patronal, Antonio Garamendi.

«Me gustaría encontrar una patronal positiva, pero desde hace meses Garamendi está en campaña para su reelección», lo que, según la titular de Trabajo, explica «su huelga de brazos caídos en el diálogo social y en todas las políticas públicas en España».

«España no se puede permitir campañas electorales de nadie, por lo que pido a Garamendi que atienda sus labores institucionales y que la campaña electoral la haga de manera interna», agregó Díaz, quien este jueves realizó una visita de trabajo a la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra.

Frente a la propuesta de la patronal, que dejaría el salario mínimo en 1.202 euros brutos al mes con 14 mensualidades, el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo sugiere una subida de entre el 3,1 % y el 4,7 % (1.221 o 1.240 euros), dependiendo de si como hasta ahora está exento de tributación o comienza a tributar.

Díaz indicó que este viernes se reunirá con ese comité para analizar la propuesta y tras ello se convocará la mesa de diálogo en la que su ministerio dará la propuesta definitiva de subida del SMI.

«Ya anticipo que vamos a subir el salario mínimo en España, y me gustaría encontrar un acuerdo, pero lo que me encuentro es una patronal en la peor de las posiciones, que está haciendo del ‘no’ su única política institucional», aseguró.

La vicepresidenta segunda agregó que no debería haber obstáculos para una subida acorde con los positivos indicadores macroeconómicos de España, como su actual crecimiento económico del 3,2 % (el mayor de los países de la OCDE) o las cifras récord de contratados con carácter indefinido, entre otros datos. EFE

abc/mr

(vídeo) (foto)