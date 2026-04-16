Díaz-Canel: «Cuba es un Estado amenazado que no se rinde»

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La Habana, 16 abr (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que la isla es «un Estado amenazado que no se rinde» y que «vencerá» frente a «la agresión multidimensional» de Estados Unidos.

Díaz-Canel hizo estas declaraciones al intervenir en el acto conmemorativo por el aniversario de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana, que cumple 65 años en un momento de especial tensión con Estados Unidos.

«Cuba es un estado amenazado que no se rinde, que resiste, crea y un estado, no lo duden, que vencerá», afirmó el presidente cubano. EFE

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