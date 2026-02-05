Díaz-Canel: «Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos»

La Habana, 5 feb (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que la isla «está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos» sobre «cualquier tema», para construir «una relación entre vecinos civilizada» y de «beneficio mutuo».

En una inusual comparecencia televisada, el mandatario señaló que la isla está en disposición de hablar con Washington desde una «posición de respeto» a la «soberanía» y la «autodeterminación» del país caribeño sin «abordar temas» que, para el Ejecutivo de La Habana, se puedan «entender como injerencias».

«De un diálogo como ese se puede construir una relación de vecinos civilizada», subrayó el presidente cubano.

Entre las temáticas en las que el Gobierno cubano estaría dispuesto a abordar con Estados Unidos están los «temas migratorios, de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, medioambientales (…) la colaboración científica», entre otros. EFE

