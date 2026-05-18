Díaz-Canel: Cuba «tiene el derecho legítimo a defenderse de una arremetida bélica»

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La Habana, 18 may (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este lunes que su país tiene «el derecho absoluto y legítimo a defenderse» después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán.

«Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de EE.UU., sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano», argumentó.

Díaz-Canel reiteró que Cuba «no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país». «No los tiene contra EE.UU, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional», agregó. EFE

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