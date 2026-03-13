Díaz-Canel: el FBI viajará a Cuba para la investigación del incidente de la lancha rápida

La Habana, 13 mar (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este viernes de que el Gobierno de la isla espera una visita de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. para colaborar en la investigación por el incidente de la lancha rápida procedente de EE.UU. cargada de armamento, según La Habana.

Díaz-Canel afirmó en una comparecencia, en la que reconoció por primera vez contactos con el Gobierno de EE. UU, que “el hecho fue una infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio de Estados Unidos”.

El 25 de febrero las tropas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha rápida procedente de EE.UU. en aguas territoriales cubanas con 10 personas a bordo y una gran cantidad de armamento, según el relato del Gobierno cubano.

El Ministerio del Interior de Cuba agregó que desde la lancha rápida se abrió fuego contra la guarda fronteriza y que sus agentes respondieron. Cuatro tripulantes de la embarcación de EE.UU. murieron en el acto, mientras que los otros seis resultaron heridos. EFE

