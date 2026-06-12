Díaz-Canel acusa a EEUU de «estrechar aún más» bloqueo al sancionar a la petrolera estatal

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La Habana, 12 jun (EFE).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó este viernes a EE.UU. de «estrechar aún más el cerco petrolero» a la isla al lanzarse contra Unión Cuba-Petróleo (CUPET) tras las sanciones impuestas la víspera a esta petrolera estatal.

“Después de prohibir a cuanto país lo intente, proveer de combustibles a Cuba, se lanzan contra CUPET para estrechar aún más el cerco petrolero, imponiendo nuevas amenazas a quienes comercien con la empresa cubana”, señaló en redes sociales el mandatario.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sancionó este jueves a CUPET, dedicada a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla; pues según Washington, cuenta con activos clave que fueron “expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses”.

De esta forma, CUPET se suma a la lista de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.) del Departamento del Tesoro, en la cual ya se encuentran otras entidades y cargos del Gobierno cubano, como el propio Díaz-Canel, y el conglomerado empresarial de los militares, Gaesa.

En este sentido, el presidente cubano señaló en esta jornada, que Washington pretende “justificar su crimen con pretextos absurdos” y que “solo buscan ocultar su criminal objetivo: asfixiar al pueblo cubano, hacerlo rendir por hambre, necesidades y enfermedad”.

“Estamos asistiendo al renacimiento del fascismo en estado puro”, acotó.

Cupet es propietaria de unos terrenos con las instalaciones para almacenar combustibles y con la cual, la firma Vanguard Energy, basada en Coral Gables (Florida), anunció tenía acuerdos para arrendar esos espacios a fin de exportar crudo a la isla, según dijo la firma estadounidense a medios como Bloomberg y el Miami Herald.

La propuesta de Vanguard Energy para enviar 100.000 barriles de gasolina y 150.000 de diésel a Cuba «cada mes o 40 días», se perfilaba como la mayor cantidad de combustibles que llegaría a la isla desde que Washington dictó sus primeras sanciones económicas en 1962.

Sin embargo, un vocero del Departamento de Estado de EE.UU. respondió a EFE que «Vanguard Energy no había recibido ninguna licencia para esta transacción» y que «las sanciones de la Administración Trump permanecían «en efecto a falta de una guía o licencia específica que indique lo contrario».

Este jueves, el Condado de Miami-Dade revocó a Vanguard Energy la licencia fiscal local requerida para hacer negocios, por sus «envíos propuestos de combustible a la dictadura comunista socialista asesina cubana».

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional. Los apagones se han multiplicado y el sector estatal se encuentra casi completamente paralizado.

El bloqueo petrolero de EE.UU. amenaza con aranceles a los países que suministren combustible a Cuba. Desde hace cinco meses, sólo ha atracado en la isla un tanquero ruso, con 100.000 toneladas de crudo. EFE

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