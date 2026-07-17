Díaz-Canel acusa a EEUU de promover alianzas “que recuerdan al fascismo hitleriano”

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La Habana, 17 jul (EFE). -El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó este viernes a EE.UU. de promover “alianzas de ultraderecha que recuerdan al fascismo hitleriano” (sic) tras las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que aseguran que el régimen cubano contribuyó a forjar la “extrema izquierda” en su país y el continente.

“Con amenazante proyección transnacional, se promueven alianzas de ultraderecha que recuerdan al fascismo hitleriano o la tenebrosa Operación Cóndor» (con la que en la década de los 70 del siglo XX las dictaduras militares del Cono Sur americano actuaron de consuno para eliminar opositores) «para arremeter contra una supuesta “izquierda radical” global”, expresó el mandatario cubano en redes sociales.

Cuestionó, asimismo, si “se buscan pretextos como justificación para nuevos atropellos y mayores agresiones” y denunció que el verdadero “peligro para la humanidad es la filosofía del despojo que dicta las acciones de guerra de la ultraderecha transnacional”.

Marco Rubio, aseguró este jueves durante el discurso inaugural de un foro denominado Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político celebrado en Washington que “el régimen cubano contribuyó a forjar la extrema izquierda” en ese país y el hemisferio, y “permanece intrínsecamente vinculado a los grupos y movimientos de extrema izquierda en todo Occidente y más allá de sus fronteras”.

Por su parte, el presidente cubano, señaló a “la derecha imperial y sus acólitos” como “peligrosamente radicales” y “responsables” de crímenes como el “genocidio en Gaza”, “asesinatos extrajudiciales”, “cacería, tortura y asesinato de migrantes”, “bombardeo a escuela de niñas en Irán” y el “genocida bloqueo al pueblo cubano”.

La reunión de este jueves en Washington se convocó para abordar lo que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera un resurgimiento internacional del “terrorismo político de extrema izquierda” en distintas partes del mundo.

De acuerdo con el Departamento de Estado, “el terrorismo antigubernamental de extrema izquierda es ahora responsable de más ataques y complots en Estados Unidos que cualquier otra categoría ideológica”.

Las declaraciones tanto del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como del secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, tienen lugar en un contexto marcado por el estancamiento de la vía diplomática entre ambas naciones.

Desde comienzos de año, Washington ha aplicado una política de máxima presión a La Habana para que introduzca cambios políticos y económicos; y para ello impuso desde enero un bloqueo petrolero -que ha deteriorado aun más las ya precarias condiciones de vida- y nuevas sanciones en mayo, que ahuyentan a empresas extranjeras.

La economía estatal cubana está casi paralizada y según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se puede contraer al menos un 6,5 %, mientras economistas independientes estiman sumar una caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025. EFE

cdg/fpa