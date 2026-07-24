Díaz-Canel afirma que ya se aprobó cerca de la mitad del paquete de reformas económicas

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La Habana, 24 jul (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este viernes que ya han sido aprobadas para su implementación 80 de las 176 medidas incluidas en el paquete de reformas presentado en junio, la mayor liberalización planteada en la isla en décadas.

En un acto sobre la preparación para la defensa del país, el presidente aseguró que de todas las medidas anunciadas el mes pasado «se han priorizado aquellas que tienen que ver con desatar las fuerzas productivas», según un reporte de la Presidencia cubana.

Además, agregó Díaz-Canel, se ha aprobado para su puesta en marcha «todo lo que tiene que ver con el sistema empresarial, con el sector no estatal, con las relaciones entre el sector estatal y no estatal, (y) con las facilidades de autonomía que se le da a los municipios y a las empresas».

El presidente indicó asimismo que en la próxima semana se va a llegar «a más de un centenar de transformaciones listas para su implementación».

Está previsto que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) analice el paquete de reformas en la sesión ordinaria que comienza el 29 de julio.

El paquete de reformas, aprobado con urgencia en apenas una semana, incluye desde la entrada en el sector turístico de «nuevos actores» en «nuevas modalidades», al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.

Entre otras actividades, según lo que han avanzado las autoridades, permitirán el desarrollo inmobiliario en todas las zonas turísticas del país, así como establecer la posibilidad de desarrollar negocios de naturaleza inmobiliaria en La Habana y otras zonas vinculadas a este sector.

Además prevén autorizar una mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluyendo la posible creación de una banca privada bajo la supervisión del Banco Central y sujeto a las mismas regulaciones del sistema bancario estatal.

El Gobierno cubano asegura que estas medidas se toman debido a la crisis en que se encuentra sumida la isla y niegan que la reforma esté relacionada con las presiones de Washington para introducir cambios políticos y económicos en el país. EFE

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