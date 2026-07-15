Díaz-Canel agradece a Lula el envío de un donativo de leche en polvo

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La Habana, 15 jul (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este miércoles a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el envío de un donativo de 48 toneladas de leche en polvo, cuyos primeros cargamentos recién llegaron a la provincia Santiago de Cuba (este).

«Nuestro más profundo agradecimiento al hermano presidente Lula y a su noble pueblo por el valioso donativo de leche en polvo. Este gesto de genuina solidaridad, recibido en Santiago, será destinado sobre todo a los niños de las provincias orientales», escribió el mandatario cubano en las redes sociales.

Los primeros cargamentos del donativo brasileño, que también incluye alimentos y medicinas, llegaron el pasado lunes y este miércoles a Santiago de Cuba en un avión de la Fuerza Aérea del país suramericano.

El Gobierno cubano ha informado que el donativo será destinado de manera prioritaria y gratuita a niños de hasta un año de edad residentes en Santiago de Cuba y la provincia vecina de Guantánamo (extremo este).

La donación, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores insular, fue anunciada el pasado 19 de marzo y canalizada a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

En el acto de entrega oficial de la ayuda humanitaria, el embajador de Brasil en Cuba, Christian Vargas, resaltó «el compromiso» del Gobierno de su país con el pueblo de Cuba, especialmente ante las dificultades derivadas de fenómenos naturales como los huracanes, así como «la voluntad de trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la soberanía alimentaria en la isla», según reportaron medios estatales.

Por su parte, el viceprimer ministro cubano, Oscar Pérez-Oliva, destacó la relevancia de «este gesto de amistad» en un momento «difícil en el que la administración estadounidense pretende asfixiar a Cuba con un brutal bloqueo energético», que impone un «castigo colectivo a todo el pueblo cubano».

Cuba atraviesa una profunda crisis económica desde hace seis años, marcada con un severo desabastecimiento de bienes básicos, apagones constantes, inflación galopante, dolarización parcial, a lo que se ha sumado el deterioro de las condiciones energéticas en un contexto internacional adverso y con aumento de la presión de EE.UU.

El Gobierno de EE.UU ha incrementado las presiones sobre la isla desde enero, particularmente con la aplicación de un bloqueo petrolero que impide la importación de combustibles a la isla.

A esa medida se añadió el 1 de mayo una Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump que amenaza a personas o entidades que apoyen financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que operen en sectores claves del país caribeño, como la energía, la defensa, las finanzas, la minería y la seguridad. EFE

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