Díaz-Canel agradece al expresidente mexicano López Obrador su apoyo a Cuba

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La Habana, 15 mar (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este domingo la «generosa solidaridad y el acompañamiento» de México, en respuesta a un mensaje del exmandatario de esa nación Andrés Manuel López Obrador en el que expresó su apoyo al pueblo de la isla.

«Gracias, querido hermano. En nombre de Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano», expresó Díaz-Canel en las redes sociales.

Además señaló: «Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad».

López Obrador divulgó el sábado un mensaje en redes sociales en apoyo a Cuba en el que llamó a ayudar al pueblo cubano mediante un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil.

«Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba», afirmó en su mensaje López Obrador, quien ocupó la presidencia de México entre 2018 y 2024.

López Obrador cerró su mensaje con un llamamiento a «ayudar al pueblo cubano.¡Que cada quien aporte lo que pueda!».

Durante su Gobierno, López Obrador firmó un convenio con Cuba para contratar médicos de la isla y traerlos al país y, a su vez, cumplió con envíos de petróleo, tanto por contrato como por razones humanitarias.

El pasado viernes, la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también reiteró el respaldo de México al pueblo cubano, tanto por razones humanitarias como por los principios de política exterior del país.

Asimismo reiteró la disposición de México para contribuir a acercar posiciones entre Washington y La Habana en medio de la escalada de tensiones que han protagonizado en los últimos meses.

Su pronunciamiento coincidió con el reconocimiento del Gobierno cubano de que representantes de ese Ejecutivo han mantenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de identificar problemas en la relación bilateral y evaluar posibles vías de cooperación.

México es el país que más ayuda ha enviado a Cuba en los últimos meses con un total de unas 2.000 toneladas, en su mayoría alimentos básicos y productos de higiene. EFE

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