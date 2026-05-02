Díaz-Canel apela a la comunidad internacional tras la nueva amenaza de Trump de tomar Cuba

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La Habana, 2 may (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó este sábado a la comunidad internacional a determinar si permitirá que Washington ataque militarmente a su país luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijese que tomará el control de la isla «casi de inmediato».

«El presidente de EE.UU. eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes», denunció en redes sociales Díaz-Canel y agregó: «La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico».

El presidente cubano consideró que las amenazas de la administración Trump a Cuba buscan solamente «satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación», al parecer en referencia a partes de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida.

No obstante, Díaz-Canel agregó una advertencia: «Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba». «Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo de territorio nacional», afirmó el presidente cubano.

Trump aseguró este viernes que «tomará el control» de Cuba «casi de inmediato», pero agregó que primero terminará con el «trabajo» en Irán y desplazará de vuelta al mar Caribe al portaaviones USS Abraham Lincoln.

Este mismo viernes Washington redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Según la nueva orden ejecutiva, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno cubano se le bloquearán totalmente sus activos en EE.UU.

También esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de «los adversarios» de Estados Unidos en su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.

Asimismo, el Senado estadounidense rechazó este martes una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

Desde enero, Washington ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

El Gobierno cubano convirtió este viernes la celebración del Primero de mayo en una concentración de apoyo y centró sus lemas en la defensa de la soberanía nacional y la independencia frente a la creciente presión de EE.UU. EFE

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