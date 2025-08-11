Díaz-Canel denuncia la «impunidad» de Israel y EEUU tras asesinato de periodistas en Gaza

La Habana, 11 ago (EFE).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció este lunes la «indignante impunidad» de Israel «sustentada por Estados Unidos», en referencia al asesinato de seis periodistas en Gaza en un ataque de precisión del Ejército israelí.

En un mensaje divulgado en X, el mandatario censuró la «masacre contra el pueblo palestino» y lamentó el asesinato de los informadores entre los que se encontraba Anas al Sharif, uno de los periodistas más conocidos de Gaza.

El Ejército israelí admitió que mató a los reporteros en un bombardeo de precisión y aseguró que Al Sharif estaba vinculado a Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados.

El pasado 24 de julio, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) mostró su preocupación por la seguridad de Al Sharif y denunció que estaba «siendo blanco de una campaña de desprestigio militar israelí» que consideraba «un paso previo a su asesinato».

Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió este lunes que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna de urgencia para abordar el tema.

A este suceso, que ha causado una fuerte indignación internacional, se añade que el ejército israelí «ya ha matado a más de 200 profesionales de los medios de comunicación», indicó la organización en un comunicado.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el hecho este lunes y pidió abrir una investigación imparcial al respecto y recordó que al menos 242 periodistas han muerto violentamente en Gaza desde que comenzó la guerra.

Los reporteros asesinados este domingo por la noche en Gaza fueron: Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat. EFE

