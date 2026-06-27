Díaz-Canel insiste en que las reformas no incluyen “cambios en el modelo político cubano”

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La Habana, 27 jun (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, insistió este sábado en que las reformas que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la isla, marcada por una profunda crisis desde hace seis años, no contemplan “cambios en el modelo político cubano”.

“Es claramente visible la articulación de los enemigos de la Revolución para atacar este proceso, intentando promover propuestas de orientación neoliberal y exigiendo cambios en el modelo político cubano que jamás tendrán cabida en el plan de transformaciones económicas y sociales que hemos emprendido”, señaló al concluir el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, sindicato único).

Díaz-Canel pidió que no se “prescinda del término social” e insistió en que se “se trata de transformaciones económico-sociales”, al referirse a las medidas, que plantean, entre otros cambios, permitir la banca privada, atraer el capital de la diáspora y la sustitución gradual de los subsidios universales en la isla.

El paquete de las 176 medidas, que ocupó tema central durante las dos jornadas del congreso de la CTC, fue aprobado de urgencia la pasada semana por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) y la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral).

El presidente cubano, dijo que el XXII congreso, constituyó “el primer apoyo contundente” de los trabajadores a las reformas económicas, que fueron publicadas y reproducidas en varios medios gubernamentales este jueves, tras un análisis de ellas en el Consejo de ministros, el máximo órgano de Gobierno cubano.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde 2024, agravada por el bloqueo petrolero de EE.UU. Amplias zonas del país sufren apagones de hasta dos días seguidos, mientras que en La Habana se han superado las 24 horas continuas sin suministro.

En este sentido, durante las dos jornadas que sesionó la cita de la CTC, se analizaron las condiciones de los trabajadores que han sido reajustados en sus labores por la crisis energética, así como los que fueron reubicados o aquellos en interrupción laboral.

Durante las sesiones en la que se reunieron 759 delegados, 561 de ellos a través de videoconferencia debido a la crisis energética en la isla y el resto en plenario, en el Palacio de Convenciones de La Habana, se abordó también la afiliación a los sindicatos de los trabajadores privados y el salario.

Además, se debatieron temas como la productividad, la atención a los jubilados y la protección de los derechos laborales, así como las principales modificaciones del Proyecto de Ley del nuevo Código del Trabajo, que será sometido a la aprobación de la ANPP en su reunión de julio próximo.

La normativa incluye cambios como la incorporación excepcional al empleo de adolescentes entre 15 y 18 años y el pluriempleo, así como la introducción de disposiciones para regular el trabajo combinado y la posibilidad de establecer jornadas laborales inferiores a ocho horas con una remuneración proporcional.

Durante la sesión de clausura del congreso, se presentó el nuevo secretariado nacional de la CTC, integrado por 13 miembros y encabezado por Osnay Miguel Colina.

La CTC es una organización en la órbita del PCC e históricamente la mayoría de sus líderes han pertenecido al Comité Central de esa formación política. Agrupa actualmente 2.069.285 miembros, la mayoría trabajadores estatales, según datos oficiales. EFE

cdg/cpy