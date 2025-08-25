Díaz-Canel muestra «toda la solidaridad y el apoyo» de Cuba a Venezuela frente a EEUU

La Habana, 25 ago (EFE).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, mostró este lunes «toda la solidaridad y el apoyo» de su país a Venezuela y a su jefe de Estado, Nicolás Maduro, ante el aumento de la presión por parte de Estados Unidos.

«Toda la solidaridad y el apoyo de Cuba a la revolución bolivariana y chavista, liderada por el Presidente Nicolás Maduro», escribió Díaz-Canel en redes sociales.

El presidente cubano se mostró además convencido de que «la fortaleza de la Unión Cívico-Militar en Venezuela derrotará las amenazas imperialistas y los actuales intentos de sabotear el desarrollo del país».

La semana pasada la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para «usar todo su poder» con el objetivo de frenar el «flujo de drogas hacia su país», lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas cerca de Venezuela.

Días antes, según la cadena estadounidense CNN, Estados Unidos comenzó a desplegar a 4.000 agentes -principalmente infantes de Marina- en las aguas del sur del Mar Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó recientemente a Caracas de colaborar con guerrillas colombianas como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar «cantidades récord de cocaína» a los carteles mexicanos que trafican hacia EE.UU.

Por su parte, Maduro ha acusado a Estados Unidos de buscar en Venezuela «un cambio de régimen, un zarpazo terrorista, militar», algo que calificó de «inmoral, criminal e ilegal». EFE

jpm/ad