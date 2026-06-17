Díaz-Canel pide propuestas de reforma económica a expertos no oficialistas y críticos

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La Habana, 17 jun (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, ha puesto en marcha un inédito grupo de expertos, incluyendo economistas no oficialistas y críticos, en busca de reformas más allá de las ya planteadas, confirmaron a EFE tres fuentes al tanto de la iniciativa.

El equipo asesor mantuvo este martes su primera sesión propositiva tras una toma de contacto inicial el viernes pasado, cita que coincidió con la difusión en la televisión cubana del anuncio de Diaz-Canel de una serie de cambios para abrir y descentralizar la economía de planificación estatal de la isla.

La iniciativa partió de la oficina del presidente cubano y aparentemente en ella no están directamente involucrados los equipos del primer ministro, Manuel Marrero, y del ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso. EFE

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