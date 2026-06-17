Díaz-Canel pide propuestas de reforma económica a expertos no oficialistas y críticos

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(Aporta más datos y contexto)

La Habana, 17 jun (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, ha puesto en marcha un inédito grupo de expertos, incluyendo economistas no oficialistas y críticos, en busca de reformas más allá de las ya planteadas, confirmaron a EFE tres fuentes al tanto de la iniciativa.

El equipo asesor mantuvo este martes su primera sesión propositiva tras una toma de contacto inicial el viernes pasado, cita que coincidió con la difusión en la televisión cubana del anuncio de Diaz-Canel de una serie de cambios para abrir y descentralizar la economía de planificación estatal de la isla.

La iniciativa partió de la oficina del presidente cubano y aparentemente en ella no están directamente involucrados los equipos del primer ministro, Manuel Marrero, y del ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso.

Entre los cinco expertos que conforman el núcleo de este nuevo equipo destacan Omar Everleny, Juan Triana y Julio Carranza, que desde hace años expresan regularmente en medios independientes sus posturas en el ámbito económico y piden reformas. Algunos llevan años fuera de círculos oficiales.

Sus propuestas varían, pero coinciden en la dirección general hacia la que a su juicio debería tender la economía de la isla para lograr una estabilización general, mejorar sus fundamentales y avanzar por la senda del crecimiento económico sustentable. Ninguno desconoce el perjuicio de las sanciones estadounidenses.

Con distintos énfasis, abogan por dar más peso al sector privado, abrir la isla a la inversión extranjera, dar más autonomía a las empresas estatales, fomentar la producción agrícola e industrial local, generar seguridad jurídica y afrontar el actual caos monetario (con dos monedas, tres cambios oficiales y una tasa informal).

El núcleo del equipo asesor se completa con dos figuras del oficialismo: el exministro de Economía y Planificación José Luis Rodríguez García, y el presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores (ANEC), José Carlos del Toro Ríos. Ambos son además diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral).

Más reformas

El objetivo es que las propuestas de estos expertos partan de la base del paquete de medidas anunciado el pasado viernes por Díaz-Canel y que este miércoles por la tarde va a ser evaluado por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), un órgano político clave en la isla.

A continuación, el jueves, y con la luz verde del PCC, las reformas pasarán para su aprobación a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral), que habitualmente ratifica por unanimidad las propuestas que le llegan.

Las propuestas de Díaz-Canel iban de la entrada en el sector turístico de «nuevos actores» en «nuevas modalidades» al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.

También se listaron un grupo de cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, así como reformas para dotar de una mayor autonomía a las empresas estatales y a los municipios del país.

Los cambios económicos en Cuba pueden servir a la vez para dos objetivos: atajar la profunda crisis estructural que sufre la isla y calmar la presión de EEUU, que exige profundas reformas políticas y económicas a La Habana y ha llegado a amenazar con una intervención militar para lograrlo.

Desde enero Washington ha impedido casi totalmente la entrada de petróleo y derivados en Cuba y ha provocado una desbandada de empresas internacionales que operaban en la isla (hoteleras, navieras, aerolíneas y bancos) por miedo a sufrir la última ronda de sanciones secundarias.

La situación interna es asimismo crítica: la producción agrícola e industrial se ha derrumbado, la generación energética está colapsando, los precios se multiplican, las distorsiones macroeconómicas se enquistan, el peso se deprecia de forma acelerada, y el sistema bancario y el Estado cubano están descapitalizados.

El derrumbe de la calidad de vida, progresivo en los últimos años y acelerado desde enero, está alentando inusuales protestas en la isla -pequeñas y pacíficas, pero cada vez más frecuentes-, donde se tocan cazuelas y se quema la basura acumulada en las calles. EFE

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