Díaz-Canel rechaza el «bloqueo naval» de EEUU contra Caracas y apoya «firmemente» a Maduro

La Habana, 16 dic (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó este martes el «bloqueo naval» de Estados Unidos a la salida y entrada de Venezuela de buques petroleros y afirmó que el Gobierno de la isla apoya «firmemente» al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

En un breve mensaje publicado en redes sociales, Díaz-Canel afirmó que el Ejecutivo de la isla, aliado político del chavismo, respalda el comunicado del Gobierno venezolano, en el que califica de «grotesca amenaza» el anuncio hecho por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que la medida de Washington es una «gravísima violación del derecho internacional y un incremento de la escalada de la agresión contra el Gobierno bolivariano».

En su nota de prensa de este martes, el Ejecutivo de Caracas sostuvo que Trump «pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval» con el objetivo de «robarse las riquezas» venezolanas.

La Administración de Maduro sostuvo que la «verdadera intención» del presidente estadounidense «fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones».

En ese sentido, anunció que procederá, en «estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas» y que, de inmediato, su embajador ante el organismo multilateral denunciará «esta grave violación del derecho internacional contra Venezuela».

Este martes, el republicano aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica» y que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a EE.UU.

Trump anunció de esta forma el «bloqueo total» contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

En su mensaje, el presidente agregó que «el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro».

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.EFE

