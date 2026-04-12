Díaz-Canel reitera su disposición para defender un diálogo “respetuoso” de Cuba con EE.UU.

2 minutos

La Habana, 12 abr (EFE). – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este domingo su disposición para “el diálogo respetuoso” con EE.UU., al citar los puntos abordados durante la entrevista que concediera a la cadena televisiva NBC.

“Como amantes de la paz y la justicia social, la vida y la alegría, los cubanos estamos siempre dispuestos para el diálogo respetuoso y listos para defender la sagrada independencia y soberanía”, puntualizó el mandatario en sus redes sociales.

Díaz-Canel agradeció al equipo del programa Meet The Press y a la periodista Kristen Welker por la oportunidad para “exponer los puntos de vista sobre la difícil situación que atraviesa el país tras cuatro meses de cerco energético sobre seis décadas de bloqueo económico, financiero y comercial”, aseveró.

El pronunciamiento de Díaz-Canel durante esta entrevista, la primera que otorga a una cadena estadounidense, sucede en medio de un aumento de la presión de la Administración de Donald Trump sobre su país en busca de un cambio de régimen.

Trump se ha referido a Cuba como “una nación fallida” y desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas bloqueó los envíos petroleros que Venezuela destinaba a la isla.

El mandatario cubano había señalado también en la conversación con NBC que “no renunciará a su cargo” al responder cuando la periodista de NBC lo cuestionó si había evaluado dimitir para “salvar a su país”.

“Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”, respondió el líder cubano y argumentó que “en Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno”.

Díaz-Canel dijo que Cuba tiene “un Estado libre y soberano” (…) y goza de autodeterminación e independencia”.

“Podemos negociar, pero sobre la mesa sin presiones o intentos de una intervención estadounidense”, agregó Díaz-Canel.

El mes pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el sistema económico de Cuba se encuentra fallido y sugirió la posibilidad de un cambio de Gobierno.

Este jueves, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov visitó La Habana para anunciar un segundo envío de petróleo desde Moscú a la isla en busca de romper el cerco impuesto por la Administración Trump.EFE

cdg/cpy