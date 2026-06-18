Díaz-Canel sobre las reformas: «La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios»

Compartir

1 minuto

La Habana, 18 jun (EFE).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció este jueves que la realidad de la isla, marcada por una grave crisis económica, «impone cambios urgentes y necesarios», al referirse a un paquete de reformas económicas al que el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) dio luz verde el miércoles.

En un discurso difundido hoy, pero que tuvo lugar ayer miércoles tras concluir un pleno extraordinario para evaluar de urgencia las medidas que prometen descentralizar la economía cubana, Díaz-Canel reconoció que el papel del PCC «no es explicar la crisis» sino «cambiar lo que haya que cambiar».

Las reformas económicas fueron avanzadas el viernes pasado por el propio Díaz-Canel e incluyen la entrada en el sector turístico de «nuevos actores», el fomento de la inversión extranjera directa, cambios para tratar de dinamizar la agricultura, el comercio exterior, y descentralizar la toma de decisiones a fin de dotar de una mayor «autonomía» a empresas estatales y municipios. EFE

cdg/rcf