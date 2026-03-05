Díaz-Canel tacha de «injustificada y hostil» la expulsión de sus diplomáticos de Ecuador

1 minuto

La Habana, 5 mar (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este jueves de «injustificadas, hostiles e inamistosas» las acciones del Gobierno de Ecuador, que la víspera declaró persona non grata a los diplomáticos isleños en Quito.

«Rechazamos las injustificadas, hostiles e inamistosas acciones del gobierno del Ecuador hacia nuestra representación diplomática acreditada en esa nación», escribió en redes sociales.

A su juicio, «esta acción sin precedente daña las históricas relaciones de amistad y cooperación» entre Cuba y Ecuador. EFE

jpm/lss