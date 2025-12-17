Díaz-Canel tilda de «arbitrario e ilegítimo» el «bloqueo naval» de EE.UU. contra Venezuela

La Habana, 17 dic (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este miércoles de «arbitrario e ilegítimo» el «bloqueo naval» de Estados Unidos a la salida y entrada de buques petroleros de Venezuela y llamó a la comunidad internacional a «poner fin a los dobles raseros» y denunciar «esta nueva barbarie».

En su segundo mensaje en redes sociales sobre este nuevo paso en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro, el mandatario cubano afirmó que la declaración del Ejecutivo de Estados Unidos es «un acto criminal de piratería e irrespeto pleno del Derecho Internacional».

«La firme resistencia de Venezuela exacerba la frustración y la soberbia yanqui llevándolos a admitir, mediante falacias y descaradamente, de qué va todo: apropiarse de sus vastos recursos naturales», señaló.

La víspera, Díaz-Canel rechazó la «grotesca amenaza» de Donald Trump y reiteró que el Gobierno de la isla apoya «firmemente» al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Este martes, Trump ordenó «el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela».

Además, afirmó que «el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro».

El gobernante republicano aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica» y que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a EE.UU.

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.

Por su parte, el Gobierno venezolano señaló que Trump «pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval» con el objetivo de «robarse las riquezas» del país suramericano.

En un comunicado, la Administración de Maduro dijo que Trump viola «el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad» con la que también tildó de «amenaza temeraria y grave». EFE

