Díaz carga contra Feijóo: «En España mandan los ciudadanos, no las élites empresariales»

2 minutos

Ciudad de México, 28 nov (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró este viernes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha perdido «totalmente su credibilidad democrática» al calificar como «gravísimo» lo que, a su juicio, es «un llamamiento al empresariado catalán y español para derribar el gobierno de España».

«Le quiero mandar un mensaje al señor Feijóo. En España mandan los ciudadanos y las ciudadanas votando, no mandan las élites empresariales», sostuvo Díaz en una rueda de prensa en Ciudad de México donde se encuentra de visita.

«Lo que hace el señor Feijoo es gravísimo, le pide al empresariado catalán y español que actúe en contra del gobierno de España. Yo creo que cuando un dirigente político hace eso pierde su totalmente credibilidad democrática. (…) Hace un llamamiento para derribar el gobierno de España», agregó.

Díaz comentaba así las declaraciones del líder del Partido Popular (PP), quien en un acto con empresarios catalanes en Barcelona remarcó que no le faltan «ganas» para presentar una moción de censura para convocar inmediatamente nuevas elecciones generales, sino que le faltan «votos», en alusión a JxCat.

Dirigiéndose a los empresarios presentes en el auditorio, Feijóo se mostró convencido de que «en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts» y quizá algunas a ERC.

«Me faltan votos de los suyos», ha apuntado el líder conservador, antes de añadir: «A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos».

A juicio de la ministra de Trabajo, con estas palabras «está claro que el señor Feijóo ha perdido totalmente su credibilidad».

Aunque Díaz aprovechó la ocasión también para lanzar un dardo a los empresarios.

«La patronal española le tiene que decir a los españoles de qué lado está si del papel institucional que venían jugando en defensa legítima de los intereses de las empresas o están al servicio de la extrema derecha y de Feijóo ¿De qué lado están?», cuestionó.

La vicepresidenta española mantuvo este viernes una reunión en la capital mexicana con el secretario de Trabajo de México, Marath Baruch Bolaños; y tiene previsto participar el sábado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, oeste de México, el mayor certamen editorial del mundo en español y que tiene como invitada especial a Barcelona. EFE

afs/fp

(foto)(vídeo)