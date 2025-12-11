Díaz carga contra la iniciativa de la CEOE para denunciar bajas laborales: «Es ilegal»

Ginebra, 11 dic (EFE).- La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, criticó este jueves la iniciativa de la CEOE en Canarias para crear un buzón de denuncias anónimas sobre bajas fraudulentas y absentismo laboral, al asegurar que «es ilegal», por lo que pidió al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que lo retire «de forma fulminante».

«Es gravísimo que Garamendi y la patronal española hayan abierto una oficina para que los trabajadores denuncien a trabajadores que se encuentran enfermos. Es inhumano en primer lugar, pero además es ilegal», señaló Díaz en declaraciones a EFE en Ginebra.

«Coloca fuera de la ley a Garamendi», insistió la titular de Trabajo, quien señaló que «los tiempos de los comisarios políticos en España han acabado».

Díaz anticipó que se llevará esta polémica iniciativa ante la Agencia de Protección de Datos.

La ministra recordó que una de sus primeras medidas al asumir la cartera fue derogar el artículo del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido de personas que se encontraban enfermas, y aseguró que la nueva iniciativa va en la misma línea de vulneración de los derechos humanos.

Desde la oposición, PSOE y Nueva Canarias han pedido en el parlamento canario la retirada de este buzón, mientras que los partidos que sostienen al Gobierno (Coalición Canaria y Partido Popular entre ellos), así como VOX, no se oponen a la iniciativa. EFE

