Díaz critica que la Europa social esté «completamente paralizada»

Bruselas, 1 dic (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticó este lunes que la Europa social esté «completamente paralizada», y también dijo que en la Unión Europea no hay un problema de «sobrelegislación» en el ámbito laboral.

«Nos encontramos ante una Europa social que es más necesaria que nunca y que se encuentra hoy completamente paralizada», declaró a su llegada a la reunión de ministros de Empleo de la UE que se celebra hoy en Bruselas.

Agregó que se necesitan «más medidas laborales, más protección social, reducir la precariedad, reducir la desigualdad en Europa, abordar el problema de la vivienda en Europa».

«Lejos de tener esta Europa que es la que más necesitamos, estamos ante una Europa social completamente paralizada», lamentó.

Además, criticó las medidas que está proponiendo la Comisión Europea para simplificar la legislación comunitaria en diferentes ámbitos.

Aseguró que el «fondo de la cuestión» del «expediente que busca la simplificación de los procedimientos administrativos» tiene que ver con «un retroceso absoluto en los planteamientos sociales que necesita Europa».

«Estamos volviendo atrás con conceptos que no son los adecuados. No es verdad que haya sobrelegislación, y mucho menos en el ámbito laboral, en la Unión Europea. Todo lo contrario. Necesitamos mucha más legislación, necesitamos dar pasos adelante», aseveró.

«La Comisión, con esa excusa de la simplificación administrativa, da pasos atrás, pero es que, además, los temas que está abarcando la Comisión hoy tienen que ver con aquella Europa fracasada, que además generó enorme desafección social y que vuelve a incorporar la vieja competitividad entendida como la competencia a la baja y, por tanto, con relaciones laborales débiles, frágiles y precarias», subrayó.

Agregó que es una «vieja competitividad» que va «de la mano de las viejas fórmulas de la austeridad».

Recalcó que Europa está «en una encrucijada y de la dirección que tome veremos un actor político relevante con futuro, con derechos laborales, con abordajes de los problemas de época, o veremos una Europa que golpea a los europeos y las europeas y que da marcha atrás y que además se pone del lado de los intereses de Trump».

Díaz también criticó en concreto la propuesta del Ejecutivo comunitario para simplificar reglas digitales.

«La pretensión, la fallida composición, con el planteamiento de abaratar, me van a permitir que lo diga así, todo lo relativo a la inteligencia artificial y la digitalización en general no es más que darle la razón o ponerse del lado de Trump y los intereses de las grandes ‘Big Tech’ norteamericanas», comentó.

La vicepresidenta segunda defendió en esa materia «regulación que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos laborales, pero también con los derechos de las empresas europeas y españolas, que tienen derecho a una competencia leal en el mercado y no a un fenómeno de competencia desleal en el mercado a favor de un puñado de ‘Big Tech’ norteamericanas».

Por otro lado, a Díaz se le preguntó por la integración en el proyecto de ley de la economía social de una enmienda transaccional impulsada por ERC para añadir una disposición adicional para favorecer los servicios básicos en zonas rurales con riesgo de despoblación.

«Tenemos mucha satisfacción. Es una ley muy importante, es una ley integral que modifica tres normas claves y que la ponencia la semana pasada transitó de manera correcta, y espero que lo antes posible, por supuesto, esta norma sea aprobada en el Congreso de los Diputados», expuso.

Agregó que la ley sobre la economía social «va a modernizar la ley de cooperativas, la ley de economía social y también las empresas de inserción y, en definitiva, va a dar un impulso mayor a una economía que es más necesaria que nunca, que es la economía social y solidaria, que supone el 10 % del PIB».

Apuntó que la economía social es «especialmente inclusiva, solidaria y que ancla, como la enmienda» sobre zonas rurales en riesgo de despoblación, «población en los territorios más próximos». EFE

