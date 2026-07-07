Díaz defiende en Dakar las instituciones multilaterales y un mayor papel de Äfrica

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(Añade información sobre la agenda oficial de Díaz en Senegal)

Nairobi, 7 jul (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió este martes en Dakar la necesidad de reforzar las instituciones multilaterales para dar respuesta a los retos sociales y abogó por un «mayor papel de África» en la gobernanza global.

Díaz hizo esas declaraciones durante su participación en la sesión inaugural del II Foro Africano para la Economía Social y Solidaria (FORA’ESS Dakar 2026), en la capital senegalesa.

«El futuro necesita más economía social y un mayor papel de África», afirmó la vicepresidenta, que se encuentra de visita oficial en Senegal, según un comunicado emitido por su ministerio.

Díaz advirtió de que el contexto internacional está marcado por «el debilitamiento de la cooperación internacional y por el cuestionamiento de avances que parecían consolidados en materia de derechos».

En este escenario, defendió el fortalecimiento de las instituciones multilaterales como «condición necesaria para seguir impulsando el trabajo decente, la protección social y un desarrollo sostenible e inclusivo».

Díaz expresó también su preocupación por la situación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que afronta «importantes dificultades presupuestarias» que afectan a su capacidad de actuación y ponen en riesgo la continuidad de la unidad de Economía Social, la única especializada en esta materia dentro del sistema de la ONU.

La vicepresidenta señaló, asimismo, que África debe desempeñar «un papel central en la gobernanza internacional, tanto por su peso institucional como por su creciente relevancia económica».

A ese respecto, destacó que el continente representa cerca del 28 % de los votos en Naciones Unidas, por lo que «no puede ser tratada como periferia de las decisiones».

Colaboración entre España y Senegal

En este contexto, Díaz valoró la colaboración entre España y Senegal para situar la economía Social y solidaria en la agenda internacional.

Ambos países impulsaron conjuntamente la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre esta materia, contribuyendo a consolidar un modelo económico orientado al desarrollo sostenible, el empleo decente, la inclusión y la protección social.

La ministra, igualmente, se mostró a favor de una cooperación entre Europa y África basada en el reconocimiento mutuo, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas entre iguales.

En el marco de su visita oficial de dos días, la vicepresidenta se reunió este martes con el ministro senegalés de Economía Social y Solidaria, Alioune Badara Dione, en Dakar.

También tiene programada para este martes una audiencia con el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, en el Palacio de la República, oficina y residencia oficial del jefe del Estado en la capital.

Este miércoles, la vicepresidenta se entrevistará con el ministro senegalés de Trabajo, Mamadou Lamine Dianté; con el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores de Senegal, Mody Guiro; y con el secretario general del Consejo Nacional de la Patronal de Senegal, Hamidou Diop, entre otros compromisos.

Díaz ya visitó Dakar en julio de 2024, cuando dio un impulso a las relaciones bilaterales con varios acuerdos destinados al desarrollo en Senegal de proyectos de economía social y reforzó la cooperación con el país africano en el ámbito de la inspección de trabajo. EFE

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