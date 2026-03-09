Díaz dice que le gustaría saber «qué piensa Feijóo sobre una guerra que es ilegítima»

Bruselas, 9 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sostuvo este lunes en Bruselas que le gustaría saber «qué piensa» el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre una guerra, la de EE.UU. e Israel contra Irán, que «es ilegítima».

«A nosotros lo que nos gustaría saber es qué piensa el señor Feijóo acerca de una guerra (la de Irán) que es ilegítima, que vulnera la Carta de Naciones Unidas y si, de una vez por todas, se va a colocar del lado de los españoles y las españolas, o se va a colocar del lado de Trump», dijo Díaz a su llegada al Consejo de ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea.

Interrogada por los periodistas por su opinión sobre el conjunto de medidas económicas que el PP llevará próximamente al Congreso de los Diputados para atenuar el impacto de la subida de los precios, Díaz aseguró que el partido que dirige Núñez Feijóo «llega tarde».

«El Partido Popular llega tarde (…) Esta semana, con carácter inmediato, nos hemos reunido con todo el tejido económico de nuestro país. Y, como saben ustedes, hemos presentado un elenco de medidas que no es que las tengamos que hacer, ya están listas», explicó.

Y mencionó «medidas que pasan desde ERTE, ERTE de mecanismo red, ERTE ordinarios, prohibiciones de despidos» y «actuaciones en todos los sectores».

Sobre Feijóo, manifestó que «no solamente es que titubee, es que ha partido en esta guerra de Irán, golpeando al gobierno de España, haciendo seguidismo del señor (expresidente del Gobierno, José María) Aznar, la señora (presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz) Ayuso y el señor (presidente estadounidense, Donald Trump».

«Por tanto, a mí me gustaría ver al señor Feijóo con la camiseta de español y española y defendiendo la legalidad de lo que está haciendo el gobierno de España», añadió. EFE

