Díaz pide a Von der Leyen que «defienda la legalidad internacional» en la guerra de Irán

Bruselas, 9 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, pidió este lunes en Bruselas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que «defienda la legalidad internacional» en la guerra entre EE. UU. e Israel con Irán.

«Los demócratas no pueden dudar. De ninguna de las maneras. Y es que esta guerra es ilegal, vulnera la Carta de Naciones Unidas. Y, por tanto, lo que le pido a la presidenta de la Comisión es que defienda la legalidad internacional», dijo Díaz a su llegada a un Consejo de ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea.

Von der Leyen dijo hoy que «no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní» y advirtió sobre las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto en Oriente Medio tras e ataque de EE. UU. e Israel y la respuesta de Teherán contra varios países de la región. EFE

