Díaz pide a Von der Leyen que «defienda la legalidad internacional» en la guerra de Irán

2 minutos

Bruselas, 9 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, pidió este lunes en Bruselas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que «defienda la legalidad internacional» en la guerra entre EE. UU. e Israel con Irán.

«Los demócratas no pueden dudar. De ninguna de las maneras. Y es que esta guerra es ilegal, vulnera la Carta de Naciones Unidas. Y, por tanto, lo que le pido a la presidenta de la Comisión es que defienda la legalidad internacional», dijo Díaz a su llegada a un Consejo de ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea.

Von der Leyen dijo hoy que «no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní» y advirtió sobre las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto en Oriente Medio tras e ataque de EE. UU. e Israel y la respuesta de Teherán contra varios países de la región.

A este respecto, la vicepresidenta española sostuvo que el Gobierno de España «ha defendido la legalidad internacional en Venezuela, en Palestina y ahora en Irán» y que «para defender al pueblo iraní» tienen que «exigir, sin lugar a dudas, el respeto a la legalidad internacional».

«Lo otro es la barbarie», añadió, a la vez que explicó que esto debe hacerse «sin relativismo cultural», porque «claro que España está con el pueblo iraní. Faltaría más».

En este sentido, Díaz manifestó que la Unión Europea «debe dar un paso adelante hoy» si no se quiere «acrecentar el escepticismo o alimentar más a las extremas derechas en Europa».

«Lo que pasa es que uno no puede tomarse la justicia por la mano ni actuar como está haciendo el señor (presidente estadounidense, Donald) Trump, por cierto, por intereses absolutamente espurios en Irán, en Venezuela o en otras partes del mundo», aseveró.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, que evitó pronunciase directamente sobre la cuestión de «si el conflicto en Irán es una guerra emprendida por elección o por necesidad», sostuvo que «muchos iraníes, tanto dentro del país como en todos los rincones de Europa y del mundo, han celebrado la desaparición del ayatolá (Alí) Jameneí».

«Al igual que muchas otras personas de la región esperan que este momento pueda abrir el camino hacia un Irán libre», remarcó Von der Leyen. EFE

mas/jaf/lab

(vídeo) (foto)