Díaz pide regular la IA para evitar concentración de poder y pérdida de derechos laborales

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Londres, 25 jun (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió este jueves la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial en el ámbito laboral para evitar la concentración de poder en grandes plataformas tecnológicas y garantizar los derechos de los trabajadores.

Díaz intervino en el seminario ‘Reimaginar el futuro del trabajo: hacia un derecho a dar forma a la inteligencia artificial’, celebrado en el Jesus College de la Universidad de Oxford (sureste de Inglaterra), donde advirtió de que el debate sobre la IA es «el debate de época» y subrayó que «no hay otro».

La ministra sostuvo que el principal reto es «cómo organizar esa nueva materia empresarial», que, a su juicio, debe cumplir dos condiciones: «el respeto absoluto a los derechos humanos» y la existencia de «un marco que rija la ética en el uso de los algoritmos y de la inteligencia artificial».

En este sentido, sostuvo que la innovación tecnológica en sí «no es objeto de disputa», pero que su despliegue en el ámbito laboral debe enmarcarse en reglas claras.

Díaz alertó además del riesgo de desregulación en este ámbito y del poder económico que concentran los datos en la economía digital. «Los datos se han convertido en una fuente extraordinaria de producción y riqueza», señaló.

La vicepresidenta defendió asimismo la necesidad de formación específica de los representantes laborales para poder negociar en igualdad de condiciones con las empresas tecnológicas.

«Si los trabajadores y sus representantes no están formados, no podrán disputar con los empleadores el espacio donde hoy se decide todo», argumentó.

A su parecer, la falta de preparación puede romper el equilibrio de la negociación colectiva en un contexto en el que los datos se han convertido en el principal activo económico y están «en manos de muy pocos tecnoligarcas».

Díaz concluyó alertando de que la regulación de la inteligencia artificial será clave para el futuro del trabajo y defendió que la democracia «no puede quedarse a la puerta de las empresas». EFE

jm/jgb